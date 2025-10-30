Dos detenidos tras interceptar en Sevilla un vehículo con diez kilos de hachís oculto en una caleta hidráulica

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas tras interceptar en la autovía un vehículo con diez kilos de hachís oculto en una caleta hidráulica, un compartimento secreto integrado en la estructura del vehículo, lo que permitía transportar la sustancia estupefaciente sin ser detectada. Esta investigación ha permitido la detención de los dos ocupantes del vehículo, para los que la Autoridad Judicial decretó su inmediato ingreso en prisión.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas de Sevilla y en el seno de la operación Trunk dirigida a detectar transportistas de droga que operan entre Algeciras y la provincia de Sevilla, detectaron una posible entrega de sustancias estupefacientes en la localidad de Algeciras (Cádiz), interceptando este vehículo con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Una vez interceptado el vehículo, durante la correspondiente inspección del mismo, encontraron en una caleta hidráulica diez kilogramos de hachís. La Policía ha explicado que la caleta es un espacio oculto y mecanizado que los narcotraficantes utilizan para esconder droga, dinero o armas. En este caso, el sistema contaba con una apertura hidráulica que se activaba mediante un mecanismo oculto, lo que hacía prácticamente imposible su detección en un control rutinario.

Tras la detención de los dos ocupantes del vehículo, los investigadores realizaron registros en sus domicilios de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde hallaron una escopeta en perfecto estado y munición, un cultivo de marihuana con secadero, restos de fardos de hachís, equipos de transmisión, un dron y varios teléfonos móviles; estos hallazgos confirman la alta tecnificación del grupo y su vinculación con redes de narcotráfico de carácter profesional.

Finalmente, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose prisión para ambos.