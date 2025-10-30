Detenida cinco personas y desmanteladas dos plantas de marihuana en tres operaciones en Huelva

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Huelva ha llevado a cabo tres operaciones que se han saldado con cinco personas por delitos de tráfico de drogas, a dos de ellos también se les imputa el delito de defraudación de fluido eléctrico, se ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes, así como se han desmantelado dos plantaciones de marihuana, interviniéndose dinero en efectivo, armas blancas, 422 plantas y otras sustancias estupefacientes tales como hachís y hongos alucinógenos.

Según ha indicado la Policía en una nota de prensa, en la primera investigación denominada 'Operación Toro' se detuvieron a tres personas, desarticulando un punto de venta en las inmediaciones de la plaza de Toros de Huelva, concretamente era una asociación cannábica, donde el local tenía determinadas medidas de seguridad tales como cámaras de vigilancia y puertas blindadas, siendo el acceso restringido a los socios los cuales entraban llamando e identificándose a través de un telefonillo exterior.

En una segunda operación denominada 'Carro', se detuvo a una persona, desmantelando una plantación de marihuana que tenía en su domicilio en la barriada de Isla Chica, también tenía medidas de seguridad tales como cámaras de vigilancia, donde posteriormente vendía lo producido, en el inmueble se intervino también útiles del delito como son extractores de humo, lámparas y equipos de aire acondicionado.

En la tercera investigación, 'Operación Ángel', se desmanteló otra plantación de marihuana la cual estaba instalada en una vivienda ocupada, esta se utilizaba exclusivamente para el cultivo, estando ubicada en un punto estratégico para su posterior distribución y venta, también en las inmediaciones de la plaza de Toros, igualmente se intervinieron útiles para el cultivo como sacos de tierra, fertilizantes, bombas de goteo, procediendo a la detención de una persona en esta operación.