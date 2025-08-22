Dos detenidos por robar gasoil y dañar maquinaria de construcción en Los Palacios (Sevilla)

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de varios delitos con fuerza, hurto de gasoil y daños en maquinaria utilizada en obras de modernización de regadío en Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Las investigaciones se iniciaron tras detectar una serie de robos en máquinas de gran envergadura destinadas a labores de construcción.

Según ha comunicado el Instituto Armado en una nota, esta "oleada" se prolongaba desde el mes de febrero y ha generado "importantes" perjuicios económicos, afectando de manera directa al normal desarrollo de las labores agrícolas.

Las sustracciones se centraban en los depósitos de gasoil y en las baterías una vez que terminaba la jornada y la maquinaria quedaba estacionada en el lugar de trabajo durante la noche, ocasionando a veces en la acción daños adicionales en los equipos.

Finalmente, la Guardia Civil ha logrado identificar a dos personas, que fueron detenidas como supuestas autoras de los delitos causados. Asimismo, esta investigación ha sido desarrollada por el área de investigación del puesto principal de la Guardia Civil de Los Palacios.