Dos heridos en un accidente de tráfico entre una moto y un coche en la Ronda de Capuchinos de Sevilla

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en la mañana de este lunes, 16 de marzo, en un accidente que ha consistido en la colisión entre un turismo y una motocicleta en la Ronda de Capuchinos de Sevilla.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 7,00 de la mañana.

El mismo ha tenido lugar a la altura de la Avenida de la Cruz Roja, según ha confirmado el 112 y adelantaba Diario de Sevilla. El incidente habría consistido en el atropello del turismo a la mencionada motocicleta.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios 061 y la Policía Local. Hasta el momento, no han trascendido datos sobre el estado de salud de los heridos.