Dos investigadores sevillanos reciben los Premios Nacionales de Investigación 2025 del Ministerio de Ciencias

Los investigadores Andrés Aguilera y Jesús Campos Manzano reciben los Premios Nacionales de Investigación 2025. - US

BARCELONA/SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores Andrés Aguilera, catedrático del Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla (US) y miembro de Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), y Jesús Campos Manzano de Instituto de Investigaciones Químicas, centro mixto de la US y el CSIC, han recogido este lunes los galardones que les acreditan como ganadores de los premios nacionales de investigación 2025. Estos reconocimientos son concedidos anualmente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El acto de entrega de estos galardones ha sido presidido este lunes por el rey Felipe VI. El evento, celebrado en el Palacio Real de Pedralbes, también ha contado con la participación de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La US ha estado representada por la vicerrectora de Investigación, Montserrat Arista, y el vicerrector de Internacionalización, Julián Martínez, según ha detallado la institución universitaria en una nota.

En concreto, Aguilera ha sido reconocido en la modalidad Ramón y Cajal en Biología. Por su parte, Campos ha recibido el galardón en la modalidad María Teresa Toral, en Ciencia y Tecnología Químicas de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes.

Andrés Aguilera López, según ha destacado el Ministerio, ha recibido el Premio por su contribución científica, que ha supuesto aportaciones de altísimo nivel en Biología Molecular, con avances singulares y originales en la comprensión de la integridad del genoma, que han tenido un impacto directo en la ciencia y la sociedad, incluyendo la puesta en marcha de plataformas tecnológicas e institutos de investigación.

Por otro lado, Jesús Campos Manzano ha sido galardonado por su enfoque innovador en química organometálica cooperativa, así como por el desarrollo de nuevas estrategias para la funcionalización de moléculas poco reactivas mediante mecanismos no convencionales. La obtención de financiación competitiva internacional para su propio grupo de investigación, así como la coordinación de numerosos proyectos reflejan su extraordinario liderazgo científico.

Morant ha destacado el talento y el esfuerzo de los 20 galardonados. "No sois genios separados del mundo. Sois mucho más que eso. Sois trabajadores de las ideas, sostenidos por el esfuerzo, el método científico y la tarea de mejorar la vida de todas y todos nosotros", ha asegurado la ministra.

Estos galardones otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades son los más importantes en España en el ámbito de la investigación científica, con una dotación de 30.000 euros para cada reconocimiento.