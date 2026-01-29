Los efectos de la borrasca Kristin provocan que 900 vecinos de la provincia de Sevilla continúen sin luz

Bomberos de Sevilla se preparan para la retirada de un panel solar en Sevilla Este, desprendido por el temporal de lluvia y viento que barre la capital hispalense este miércoles. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha ofrecido este jueves una actualización sobre la situación de las infraestructuras de la provincia tras los efectos del temporal que, aunque remitido, "continúa generando incidencias puntuales en diferentes puntos de la provincia".

Por ello, ha pedido "prudencia" a la ciudadanía mientras dure el aviso meteorológico.

Entre las incidencias más destacadas, ha indicado que en torno a 900 usuarios de la red de Endesa continúan sin suministro de luz. El subdelegado ha destacado algunas situaciones que aún requieren atención como en el municipio de El Madroño, "donde persisten dificultades y se han instalado grupos electrógenos para paliar la falta de suministro".

Toscano ha señalado que, en estos momentos, solo permanece activo un corte total, correspondiente a la SE-4104, en el término municipal de Alcolea del Río, una incidencia que "ya se arrastraba de la jornada anterior". El subdelegado ha señalado que, aunque en algunas vías aún pueden presentarse dificultades puntuales, "la red ha experimentado una mejoría generalizada respecto al día de ayer".

En lo que respecta al transporte ferroviario, el subdelegado ha informado de que actualmente "hay normalidad" en el servicio de Cercanías, "si bien pueden registrarse incidencias horarias puntuales debido a las consecuencias acumuladas del temporal sobre la infraestructura".

Asimismo, el aeropuerto mantiene, al igual que este miércoles, su actividad sin retrasos ni cambios en vuelos.

Por otro lado, Toscano ha confirmado que todos los pantanos de la provincia "continúan desembalsando, en un proceso regulado conforme a la situación real de la cuenca".

En esta línea, ha mostrado una atención especial en el embalse de Torre del Águila, "que ya generó incidencias en episodios anteriores". En cuanto a los cauces, permanecen en nivel rojo: el río Guadalquivir a su paso por Lora del Río y el río Genil-Judio, dentro del término municipal de Écija, "fuera del casco urbano, lo que reduce el riesgo directo para la población", ha destacado sobre una situación que, "aunque permanece controlada, necesita aún de nuestra vigilancia".