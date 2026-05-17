Elecciones andaluzas 2026: PP gana en Sevilla con 8 diputados y Adelante logra 2 tras arrebatar uno a los 'populares'

La cabeza de lista del Partido Popular por Sevilla al Parlamento de Andalucía, Patricia del Pozo, y el presidente del PP sevillano, Ricardo Sánchez, ambos en el centro de la imagen, acompañados del alcalde de Mairena del Alcor, Juanma López. - PP SEVILLA

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en la provincia de Sevilla con ocho escaños, con el 99,44% escrutado, gracias a los 405.306 votos contabilizados con la papeleta que encabezaba Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte en esta pasada legislatura. Esos sufragios representan el 39,35% del total, cifra que supone un diputado menos que los nueve parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022, que ha ido a parar a las filas de Adelante, que obtienen dos escaños en la Cámara andaluza, mientras que el resto de formaciones mantienen sus representantes.

Por su parte, el PSOE consigue cinco diputados por Sevilla --repitiendo los que obtuvieron en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 23,94% de votos (247.762 sobres con la papeleta con el nombre de la formación socialista).

Adelante aumenta su representación y logra dos escaños, con un 12,91% de respaldo (133.551 votos) y se convierte en la tercera formación política en la provincia en cuanto a sufragios recibidos.

Vox obtiene también dos escaños por la provincia sevillana con un apoyo del 10,77% (111.550 votos), de modo que mantiene los dos parlamentarios que lograron hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantendría su diputado por Sevilla, con un 7,45% de los votos depositados en las urnas de la provincia. Esta formación, que encabezaba Antonio Maíllo, ha logrado 77.104 votos.

La participación en estas elecciones andaluzas ha alcanzado el 54,82%, frente al 46,78% registrado en las citas con las urnas de 2022, lo que supone 8,04 puntos porcentuales más.

Los resultados, con el 99,44% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 8 407.306 39,35 9 367.561 40,1 PSOE-A 5 247.762 23,94 5 243.885 26,61 ADELANTE_A 2 133.551 12,9 1 57.431 6,26 VOX 2 111.550 10,77 2 104.759 11,43 PorA 1 77.104 7,45 1 76.603 8,35



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 1.047.200 32,3% 10.999 12.295 2022 927.838 40,47% 9.665 11.341



Los dieciocho parlamentarios electos por la provincia de Sevilla son: por el PP (8), Patricia del Pozo, Jorge Paradela, Susana Cayuelas, Toni Martín, Minerva Salas, Agustín Aguilera, Sandra González, José Ricardo García; por el PSOE (5), María Jesús Montero, Rafael Recio, Marta Alonso Lappi, Alejandro Moyano y Verónica Pérez; por Vox (2), Javier Cortés y Cristina Peláez; por Adelante Andalucía (2), Begoña Iza y Javier Montes, y por Por Andalucía (1), Antonio Maíllo.



