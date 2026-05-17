Elecciones andaluzas 2026:PP logra 8 escaños en Sevilla por 5 del PSOE, 2 de Vox, 2 de Adelante y 1 Por Andalucía al 50%

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía como foto de recurso. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 50,02% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Sevilla y consigue ocho escaños, logrando un 36,99% de los votos. Esta cifra supone un escaño menos que los nueve parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue cinco diputados por Sevilla --repitiendo los que obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 25,66% de votos.

Adelante aumentaría su representación y tendría dos escaños, con un 12,78% de respaldo y se convertiría, con este porcentaje de escrutinio, en la tercera formación política en la provincia en cuanto a votos recibidos.

Vox obtiene dos escaños por la provincia sevillana con un apoyo del 11,06%, de modo que repetiría los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantendría su diputado por Sevilla, con un 7,79% de los votos depositados en las urnas de la provincia.

La participación en estas elecciones andaluzas ha alcanzado el 54,82%, frente al 46,78% registrado en las citas con las urnas de 2022, lo que supone 8,04 puntos porcentuales más.