Elecciones andaluzas 2026: El PP gana en Huelva con 5 escaños, el PSOE baja a tres y Adelante logra uno al 51,91%

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 51,91% del voto escrutado, el PP gana las elecciones en la provincia de Huelva con cinco escaños y un 39,69% de los votos. El PP bajaría, con estos datos, un escaño respecto a los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Huelva --uno menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 25,74% de votos.

Vox obtiene dos escaños por la provincia onubense con un apoyo del 15,67% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, no logra diputado por Huelva con un respaldo del 5,08%, mientras que Adelante Andalucía obtiene un escaño por la provincia con el 8,14% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 59,88%, lo que sitúa la abstención en el 40,11%.