Elecciones andaluzas 2026: PP gana en Málaga con 8 escaños por 4 de PSOE, 3 de Vox, 1 de Por Andalucía y 1 de Adelante

Imágenes de la jornada electoral en Andalucía . A 17 de mayo de 2026 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 53,16% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Málaga y consigue ocho escaños, logrando un 43,23% de los votos. Esta cifra supone dos escaños menos que los diez parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Málaga --los mismos que cuatro obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 20,40% de votos.

Vox obtiene tres escaños por la provincia malagueña con un apoyo del 14,99% frente a los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su diputado por Málaga con un respaldo del 5,73%, mientras que Adelante Andalucía, estrena escaño por la provincia con el 9,31% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 60,79%, lo que sitúa la abstención en 39,20%.