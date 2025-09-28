Emasesa acomete este lunes obras de mejora del saneamiento de la calle Doctor Palomares García en Sevilla Este

Archivo - El delegado de Urbanismo y consejero de Emasesa, Juan de la Rosa, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, comenzará este lunes, día 29, las obras de mejora de la red de abastecimiento en la calle Doctor Palomares García en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Los trabajos de conservación se prolongarán durante ocho semanas. La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 104.390,11 euros, IVA incluido.

La intervención que afectará a diversos elementos de la red, incluyendo la sustitución de 370 metros de tubería FD*100mm, la instalación de 3 válvulas DN 100, la adecuación de 48 acometidas domiciliarias y la incorporación de 2 tomas de agua potable, según explica el Ayuntamiento en una nota. Se prevén afecciones tanto al tráfico rodado como peatonal en la zona de actuación.

En este sentido, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "estas actuaciones permitirán una mejora significativa en la eficiencia y sostenibilidad del suministro de los vecinos de Sevilla Este".

El Ayuntamiento ha subrayado un balance de sus actuaciones en marcha en distintos puntos de la ciudad, entre las cuales señala las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta o el carril bici en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; las calles Rafael Salgado o Utrera en Bami en el Sur, Méndez Núñez, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma en la Macarena o el nuevo carro bici en el Norte.

El Ayuntamiento remarca que estas actuaciones se suman al avance de la Línea 3 del Metro, así como el crecimiento de nuevos barrios como el de la Cruz del Campo y Palmas Altas y la creación de Vera Sevilla, en la antigua Altadis.

"Esta actuación se une a las casi 90 que tiene programada la delegación de Urbanismo en todos los niveles, las alrededor de 60 en centros deportivos, las en torno a la veintena en la delegación de Parques y Jardines y las más de 40 en colegios en este mismo momento, entre otras muchas", indica el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla antes de recordar que "Emvisesa tiene en construcción en estos momentos 1.188 viviendas protegidas".