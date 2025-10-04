Emasesa invertirá 1,3 millones en el barrio sevillano de Heliópolis para renovar las redes en tres calles del barrios

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa y en colaboración con la Gerencia Municipal de Urbanismo, renovará en los próximos meses las redes de abastecimiento y saneamiento existentes de las calles Jamaica y Tenerife, así como el saneamiento en la calle Lima, desde la intersección con calle Tenerife hasta calle Ifni, en el barrio de Heliópolis.

Los trabajos tendrán una duración de 57 semanas una vez comenzados y cuentan con una inversión de 1,3 millones de euros que permitirá modernizar todas las redes de estas calles que "apenas han sufrido cambios desde la creación del barrio", ha señalado el Consistorio en una nota de prensa. En este sentido, los trabajos culminarán con la posterior reurbanización de estas calles, que pasarán a ser de plataforma única.

La principal afección al tráfico se producirá en ambas calles. No obstante, los cortes se establecerán por fases con el fin de afectar lo mínimo posible a los vecinos mientras duren las obras. Del mismo modo, las calles Perú, Bolivia, Ifni y Nicaragua también se verán afectadas. Por ello, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que "este equipo de gobierno continúa mejorando las estructuras y servicios de Sevilla en todos los distritos, algunas de ellas con décadas de antigüedad como en este caso".

Comenzarán una vez que finalicen las obras de la calle Júcar Estos trabajos se unirán a la importante obra que en estos momentos se están realizando en la calle Júcar y que ya superan su ecuador. Por ello, de la Rosa señala que "estas nuevas acciones de Emasesa para Heliópolis comenzarán una vez finalicen las de la calle Júcar. Un trabajo coordinado que minimizará la afección en el día a día de los vecinos de Helópolis".

Esta actuación se está llevando a cabo en dos fases. La primera, desde la calle Uruguay hasta la calle Nicaragua; y la segunda, que comprende desde la calle Nicaragua hasta la calle Lima. Unas obras que suman una inversión de 1,7 millones de euros. Del mismo modo, en la segunda mitad de 2024 finalizaron las obra de reparación del colector SE-S203, que discurre por la calle Ifni del barrio de Heliópolis y que incorpora los caudales recibidos al colector principal de la cuenca sur, el del Emisario Puerto.

El tramo contaba con una longitud total aproximada de 489 metros y recoge los colectores de las calles Lima, Nicaragua, Doce de Octubre, Chile y la parte alta de la calle Ifni. Esta renovación de Emasesa puso fin a una instalación de 1970 y los trabajos contaron con una inversión de más de 1,5 millones. En este sentido, el gobierno municipal, a través de Emasesa, ha invertido hasta la fecha más de 4,5 millones en la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de Heliópolis.

Al margen de ello, el Ayuntamiento tiene en marcha en estos momentos obras claves como la transformación del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo, las reurbanizaciones de las plaza de la Fuensanta, el nuevo carril bici, la calle Fuselaje o la calle Doctor Palomares García en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca; la calle Mandarina, el parque Contadores o Carmen Vendrell en Cerro-Amate, las calles Virgen de la Cinta y Virgen de Todos Los Santos, en Los Remedios; la Avenida de los Conquistadores en San Pablo-Santa Justa; el nuevo carril bici o la calle Júcar en Bellavista-La Palmera; la calle Utrera en el Sur; Méndez Núñez, la Campana, Teodosio, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz o la Cuesta del Rosario en el Casco Antiguo; la Gran Plaza en Nervión, la calle Blanca Paloma o la Avenida de Pino Montano en la Macarena, así como el nuevo carro bici de San Jerónimo o la calle Corvina en el Norte.