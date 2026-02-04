Los embalses de la red de Emasesa en Sevilla se encuentran a casi un 98% de su capacidad

Imágenes del embalse del Gergal en Sevilla desembalsando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) ha realizado un primer balance de la situación durante la tarde del martes y la mañana de este miércoles en la provincia por los efectos de la borrasca Leonardo.

La lluvia ha alcanzado un acumulado entre los 5 mm y los 25 mm, siendo Aracena y Tamarguillo los puntos donde se más agua se ha registrado en las últimas horas con algo más de 26 mm.

Asimismo, la empresa ha confirmado que los embalses se encuentran con un volumen almacenado de unos 627,3 hectómetros cúbicos, lo que supone un 97.9 % sobre la capacidad total de embalse.

Por el momento, solo se han registrado seis avisos en los sistemas, "todos en Sevilla y resueltos". Además, los tanques de tormenta con los que cuenta la ciudad se encuentran a esta hora vacíos.

El Ayuntamiento de Sevilla mantiene el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1. Durante todo el día, permanecerán cerrados los centros cívicos, suspendiéndose todos los talleres socioculturales; también se cierran todos los parques, las instalaciones del IMD tanto interiores como exteriores, el cementerio, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día.