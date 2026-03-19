Endesa busca en Sevilla "talento joven" para el futuro energético en la Feria de Empleo 'Esiem 2026'

Participantes en la Feria de Empleo Esiem 2026 junto al estand de la compañía. - ENDESA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha estado este jueves presente en la Feria de Empleo 'Esiem 2026' con el objetivo de captar "talento joven" para participar en el desarrollo del futuro energético. Esta cita, referente para la conexión entre estudiantes y empresas se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.

En esta edición, Endesa ha dado a conocer su programa de becas, prácticas y oportunidades laborales, y ha puesto nuevamente el foco en las oportunidades vinculadas a redes, priorizando la captación de perfiles STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) impulsando el talento joven femenino en ámbitos técnicos y científicos, explica en un comunicado.

Durante la feria, el equipo de Personas y Organización de Endesa, acompañado de becarios que ya forman parte de la compañía, ha estado dando información de manera personalizada sobre los principales itinerarios de incorporación de talento joven a la compañía, especialmente a través de dos programas: 'Start' y 'Swing'.

El primero de ellos está dirigido a estudiantes de grado y de máster oficial que necesitan realizar prácticas para completar sus estudios. El programa incluye prácticas remuneradas, con horario compatible con la actividad académica y una duración máxima de seis meses, de acuerdo con la normativa de cada universidad de origen.

El programa 'Swing' se presenta como una oportunidad para personas que ya han finalizado o están a punto de finalizar sus estudios y desean iniciar su trayectoria profesional. Las becas son una vía relevante de captación de talento y una fuente prioritaria para futuras incorporaciones.

Endesa ofrece cada año becas entre las diferentes líneas de negocio de la compañía y las diferentes comunidades autónomas en las que tiene presencia. Este programa permite la realización de 12 meses de prácticas remuneradas e incluye un Máster en Gestión Organizacional, Competencias Clave y Analítica de Datos, con título de la Universidad Camilo José Cela, que potencia el desarrollo personal y profesional de estos jóvenes talentos.

Además, Endesa cuenta en la ETSI con las Cátedras de Innovación Energética de Endesa, que iniciaron su andadura en 2005, orientadas a la formación, la investigación, y la divulgación científica en el ámbito de la innovación en el sector eléctrico, con el objetivo de lograr un modelo de evolución energética eficiente y sostenible.

Esta colaboración con las universidades favorece la creación de nuevo conocimiento, impulsa la investigación avanzada y permite desarrollar una política de formación práctica de los estudiantes universitarios y los profesionales del sector empresarial, favoreciendo la transferencia de conocimiento entre la universidad y la empresa.

En el estand de Endesa en la mencionada feria de empleo, los estudiantes interesados han podido acceder a la información y a los canales de inscripción mediante códigos QR y, de acuerdo con la política corporativa de "papel cero" y los criterios de protección de datos, la compañía ha promovido la gestión digital de los currículos a través de los canales habilitados.

IMPULSO ESTRATÉGICO EN REDES

La participación de Endesa en la Feria de Empleo 'Esiem 2026' ha estado promovida por la Cátedra Endesa y coincide con un contexto de refuerzo estratégico de las infraestructuras eléctricas. Endesa destinará casi 5.500 millones de euros a la modernización y ampliación de las redes de distribución entre 2026 y 2028, cifra que supone un incremento de más del 36% respecto al plan anterior.

La red de distribución se consolida así como un activo absolutamente estratégico para garantizar la calidad del suministro, facilitar la integración masiva de energías renovables y asegurar la flexibilidad que requerirá un sistema eléctrico plenamente descarbonizado en las próximas décadas.