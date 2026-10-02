Endesa refuerza la red de baja tensión de la calle Regina de Sevilla con la renovación de 1.200 metros de cableado

Trabajos de renovación del cableado de la calle Regina - ENDESA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, está llevado a cabo obras de refuerzo en la red de baja tensión en la céntrica calle Regina de Sevilla mediante la renovación de 1.200 metros de cableado, más robusto y de última tecnología, que aprovecharán las canalizaciones realizadas el pasado verano en la zona cuando se desdoblaron varias líneas para realizar un reparto más eficiente de la carga eléctrica.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la actuación beneficiará a más de 500 vecinos del entorno de la calle Regina y supondrá el tendido de dos líneas nuevas de baja tensión.

Esta nueva actuación, sumada a la realizado el pasado año, han alcanzado una inversión de más de 75.000 euros, y con ellas se optimizará la calidad de suministro en esta zona del casco histórico.

Endesa se ha coordinado con la delegación del distrito, comerciantes y con el Ayuntamiento para llevar a cabo estos trabajos, tras la reunión mantenida el pasado 22 de septiembre cuando se informó del estado de las redes en la zona y se presentó un plan futuro de renovación de todas las líneas que pasan por esta calle.

En contexto, Estas obras se ha enmarcado en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.