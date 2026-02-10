Endesa refuerza la red de media tensión de Montequinto (Sevilla) con una inversión de 340.000 euros

Obras de refuerzo de la red de media tensión en el barrio de Montequinto en Dos Hermanas (Sevilla) - ENDESA

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión del barrio de Montequinto del municipio de Dos Hermanas (Sevilla).

La actuación ha contado con una inversión cercana a los 340.000 euros, para mejorar la calidad del servicio de más de 1.500 vecinos. Para ello, un equipo de técnicos ha llevado a cabo la sustitución de más de 3 kilómetros de cableado de media tensión, según ha indicado la empresa en una nota.

Los trabajos han requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Dos Hermanas para la apertura de zanjas, el desvío del tráfico y el tendido del cableado a lo largo de las calles Setúbal, Mesina y Avenida de Los Pinos. Este nuevo cableado que se ha canalizado a lo largo de 500 metros cuenta con alta resistencia a la humedad y mayor capacidad de transmisión de potencia.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.