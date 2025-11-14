Endesa refuerza en Sevilla las redes de media tensión en el entorno de la Barqueta

Trabajos de refuerzo de las redes de media tensión en el entorno de la Barqueta. - ENDESA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de Redes, e-distribución, ha puesto en servicio una nueva línea de media tensión con el fin de reforzar el suministro en el entorno de la Barqueta y la Alameda.

Para ello, los técnicos de Endesa han llevado a cabo la canalización de más de 600 metros de zanja por el que discurren más de dos kilómetros de nuevo cableado de media tensión dotado con la última tecnología, informa la compañía en un comunicado.

Esta nueva red, en la que se ha invertido cerca de 300.000 euros, reforzará el suministro de las calles José de Gálvez, Puente de la Barqueta, Torneo, Vib Arragel, Bécquer, Faustino Álvarez, Escoberos y Feria principalmente, además de beneficiar a todo el entorno.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.