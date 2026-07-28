Entregadas 58 VPO tipo 'cohousing' en régimen de alquiler asequible en el barrio de Pino Montano de Sevilla

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández en la entrega de 58 VPO en Pino Montano - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) ha hecho entrega de las llaves de 58 nuevos alojamientos protegidos en régimen de alquiler asequible, de la promoción Residencial Parque Sierra Castril, en la barriada de Pino Montano, y que son tipo 'cohousing'.

Según han detallado sendas notas de prensa, se trata de 58 viviendas de dos dormitorios, de las cuales, tres son adaptadas. Las viviendas tienen la dotación de cocina, con electrodomésticos y mobiliario y mampara de cristal en baños. El precio de los alquileres va desde los 295 al mes a los 468 euros al mes.

A su vez, la promoción responde al modelo de 'cohousing', de manera que incorpora espacios comunes destinados al encuentro, al estudio, al trabajo compartido y a la convivencia. Las zonas comunitarias cuentan con zona de recepción, 'coworking', sala de estudio, sala de usos múltiples, aseos y almacén.

En el acto han participado la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, dado que se trata de una actuación que ha contado con la financiación de las tres administraciones.

En este sentido, la consejera de Vivienda ha asegurado que la política en materia de vivienda por la que ha apostado Andalucía pasa por "construir más vivienda protegida, movilizar suelo, simplificar procedimientos, colaborar con los ayuntamientos y generar confianza para atraer inversión". "El lugar donde nace una persona o la renta de su familia no pueden ser elementos que determinen si podrá emanciparse o acceder a una vivienda", ha añadido.

En la misma línea, el alcalde, ha destacado que una ciudad "no se mide únicamente por los edificios que levanta, sino por la capacidad que tiene de cuidar de las personas". Además, Sanz ha anunciado que de las 23 promociones contempladas en el Plan de Actuaciones, "únicamente queda una por iniciar". La 'Fibes R-1', cuya primera piedra se colocará el próximo 22 de septiembre.

Por su parte, Fernández ha especificado que en la ciudad de Sevilla, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 306,5 millones para políticas de vivienda para la construcción o rehabilitación de cerca de 10.000 viviendas" una inversión que, ha subrayado, "contribuye a reforzar el parque de vivienda asequible y a ampliar las oportunidades de acceso a un hogar para miles de familias". En el conjunto de la provincia de Sevilla, el número de viviendas beneficiarias por los recursos aportados por el Ministerio de Vivienda superan las 17.700, según ha sostenido el delegado del Gobierno.