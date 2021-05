Espadas pide "responsabilidad individual y cautela" ante un exceso de la relajación respecto al Covid

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha apelado de nuevo a la responsabilidad individual para seguir doblegando la curva de contagios de Covid y bajar la tasa de incidencia, que en estos momentos se sitúa en 165,3 casos por cada 100.000 habitantes en la capital, al tiempo que ha destacado que percibe una relajación "mayor que la deseada".

"Hemos conseguido bajar las cifras, pero no del todo. Llevo días mandando mensajes de cautela y precaución. No hemos bajado de los 150 casos y ello no nos permite relajarnos, al contrario", ha afirmado Espadas en declaraciones a los medios.

El alcalde de Sevilla ha señalado que se debe seguir incrementando el ritmo de vacunación para que "en un par de meses, se eleve la cifra de vacunados y pueda bajar aún más la tasa". Mientras tanto, Espadas ha insistido en el hecho de tener "mucha precaución" porque "nos estamos relajando más de lo que deberíamos", en lo que respecta a las relaciones sociales.

"Debemos aguantar un poco más; en verano estaremos en otras cifras de vacunación. No se está incrementando mucho la tasa, pero no bajamos lo que deberíamos", ha afirmado Espadas, quien ha pedido seguir con el uso de la mascarilla y respetar la distancia social.

Para Espadas, tenemos la "sensación de que podemos ir ganándo terreno al virus y esto nos tiene que permitir que la economía se vaya animando, pero las medidas --decretadas por las autoridades-- tienen que venir acompañadas de la resposanbilidad de cada uno y no bajar la guardia".

En relación a la desescalada propuesta por la Junta de Andalucía, Espadas ha asegurado que "la tendencia es ir flexibilizando, ya que la desescalada es necesaria para la recuperación económica, pero todavía no estamos en el momento de liberarse de la mascarilla". Se trata, ha añadido Espadas, de un "punto frágil". "Es más importante lo que hagamos cada uno que lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)".