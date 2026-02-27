Estreno de 'Anostraka' en el teatro Alameda de Sevilla para concienciar desde la danza sobre especies exóticas invasoras

Un momento del espectáculo 'Anostraka', que forma parte del proyecto 'AlienArte' de la Fundación Española de Ciencia y Tecología. - CASA DE LA CIENCIA

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teatro Alameda acoge el estreno de 'Anostraka' el martes 3 de marzo, un espectáculo escénico que aborda uno de los mayores retos ambientales de nuestro tiempo: las especies exóticas invasoras. La obra invita al público a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva en la conservación de la biodiversidad, a través del lenguaje de la danza, la música y la poesía, como parte del proyecto 'AlienArte' de la Fundación Española de Ciencia y Tecología (Fecyt), del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se trata de una iniciativa que promueve nuevas formas de divulgación científica a través del Arte, en la que colaboran científicas de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y creadores del mundo del arte y la cultura (Escuela de Arte Matisse, San Lorenzo del Escorial; Instituto Superior de Danza Alicia Alonso (ISDAA/IUDAA), URJC); con el apoyo del Museo Casa de la Ciencia-CSIC y el grupo Tragsa, informa el Ministerio en un comunicado.

El proyecto presta especial atención al público joven y a la inclusión. La función de mañana (11,00 horas) se enmarca en el ciclo '#TEATReVES', una iniciativa del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, que promueve el acercamiento a las artes escénicas como herramienta educativa.

La obra cuenta con traducción simultánea a la lengua de signos, contribuyendo a la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Además de la sesión para público educativo, habrá una sesión de tarde para público general (20,00 horas).

Con el lema 'Yo no libero mi mascota. Yo protejo la Biodiversidad', el alumnado asistente a la sesión escolar recibirá un cuadernito elaborado en papel reciclado como material de apoyo en las aulas para trabajar y reflexionar sobre las especies exóticas invasoras y la responsabilidad individual en su prevención.

La idea es transmitir un mensaje clave: pequeñas acciones y decisiones cotidianas, como comprar un animal o una planta, y liberarlos fuera de su entorno natural, pueden tener un impacto decisivo en la conservación de la biodiversidad.

Para terminar, habrá un coloquio a tres bandas, en el que ciencia, arte y sociedad tendrán la oportunidad de dialogar sobre la problemática y los procesos creativos, dando voz y protagonismo a los espectadores.

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, del CSIC --también colaborador de esta iniciativa-- y el Teatro Alameda refuerzan una vez más su compromiso con la cultura científica, inclusiva y creativa, acercando al público escolar y general una experiencia escénica que busca informar con base científica, inspirar y transformar.