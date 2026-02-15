El etíope Shura Kitata y la finlandesa Alicia Vainio se imponen en un emocionante 41º Zurich Maratón Sevilla

El campeón de la 41º Zurich Maratón Sevilla, Shura Kitata. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 41º Zurich Maratón Sevilla se cierra con un emocionante final con el etíope Shura Kitata como ganador en categoría masculina y por la finlandesa Alicia Vainio en categoría femenina.

Según ha emitido el Consistorio local en un mensaje difundido a los medios, en la categoría masculina ha sido necesaria la 'foto finish' para dilucidar el ganador, imponiéndose Kitata a Hiyrden.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado la salida a los 17.000 corredores que han participado en esta edición en la que se ha batido récord de participantes, con 17.000 atletas.

George Hirsch, uno de de los fundadores del Maratón de Nueva York y presidente emérito de la carrera neoyorquina, ha recibido del Zurich Maratón de Sevilla el dorsal número 1, que le ha sido entregado por el primer edil.

De esta forma, el Zurich Maratón Sevilla ha convertido este fin de semana a Sevilla en epicentro del atletismo mundial, una prueba "que goza de gran prestigio internacional" y que es el tercer motor económico de Sevilla tras la Semana Santa y Feria.

Así, esta edición de 2026 ha sido retransmitida en más de 180 países con un alcance potencial de más de 880 millones de hogares en todo el mundo. Entre los 17.000 que han tomado la salida, 200 atletas de élite han competido por conseguir grandes marcas en el trazado más llano de Europa.