La Etsii de la Universidad de Sevilla celebra la novena Feria de Prácticas con la participación de 30 empresas

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Etsii) de la Universidad de Sevilla celebra la novena Feria de Prácticas. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (Etsii) de la Universidad de Sevilla celebra los próximos días, 26 y 27 de enero, la novena Feria de Prácticas, una iniciativa orientada a reforzar los vínculos entre el tejido empresarial y el estudiantado, así como a favorecer su inserción profesional mediante prácticas de calidad, tanto curriculares como extracurriculares. Se estima una asistencia de alrededor de 300 estudiantes, que podrán participar tanto en la jornada de stands de empresas, el lunes 26 de enero, como en la jornada de talleres, el martes 27 de enero.

Según ha informado la US en una nota, la Feria se configura así como un espacio de encuentro entre empresas y estudiantes, interacción y networking, clave para favorecer la empleabilidad. Entre las entidades participantes se encuentran Aertec, Ayesa, Copyright Clearance Center, Dedalus, Deloitte, Next Digital, Grupo Indra o NTT Data, además de dos aceleradoras de empresas, El Cubo y Espacio_Res.

Esta representación empresarial permitirá ofrecer numerosas oportunidades de prácticas, facilitando que el estudiantado pueda encontrar una opción ajustada a su perfil académico. La programación se desarrollará en dos formatos.

El lunes 26 de enero, la Feria cuenta con stands de empresas, en horario de 9,00 a 14,00 horas y de 15,30 a 17,30 horas, ubicados en las zonas comunes del pasillo de la planta baja y en la sala de estudios de la planta primera. Durante esta jornada, el estudiantado puede informarse sobre las prácticas ofertadas por las distintas entidades participantes.

El martes 27 de enero, de 10,00 a 13,30 horas, se celebra un programa de talleres impartidos por empresas en el Salón de Grados, centrados en competencias técnicas, herramientas profesionales y orientación para la empleabilidad. Cabe recordar que las prácticas externas en la Etsii se enmarcan en una asignatura optativa que se oferta en todos los grados de la Escuela y en algunos másteres