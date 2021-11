Eva Díaz Pérez, en un encuentro en La Rinconada (Sevilla): "Murillo era un documentalista de la época"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora, periodista y directora del Centro Andaluz de Las Letras, Eva Díaz Pérez, ha mantenido un encuentro con los clubes de lectura de las bibliotecas municipales de La Rinconada (Sevilla) en torno a su novela 'El color de los ángeles'.

En un comunicado, el Ayuntamiento de La Rinconada indica que la autora también estuvo previamente en el Sendero de la Creación, parque Dehesa Boyal, donde tiene una escultura como premiada con el Factoría Creativa de las Letras de 2010

Así, señala que, en el parque Dehesa Boyal, en torno a la plaza Factoría Creativa, "entre pérgolas y buganvillas", como dijo Irene Vallejo en su visita al municipio, se encuentra el Sendero de la Creación, un espacio que recoge a través de placas escultóricas diseñadas por las artistas locales Belleda López e Inma Quesada, el nombre de los premiados con el Factoría Creativa de las Letras y de las Artes Escénicas.

La galardonada en 2010 en el ámbito literario fue Eva Díaz y el martes acudió al parque acompañada de la delegada de Cultura, Raquel Vega, para ver su placa conmemorativa. Tras esta visita, se trasladó al Centro Cívico Los Silos para mantener un encuentro con los clubes de lectura municipales en torno a su novela 'El color de los ángeles', donde presenta la vida del pintor Bartolomé Esteban Murillo en su faceta más humana e íntima.

El acto, presentado por el también periodista Óscar Gómez dio inicio con la intervención de la delegada de Cultura. Vega destacó que La Rinconada, a través de Estación de las Letras y Otoño Literario, busca sembrar letras, cultura y libros durante todo el año. No sólo de la mano de las bibliotecas y clubes de lectura, sino con la implicación de la comunidad educativa.

"Este año pasarán por La Rinconada un centenar de autores y autoras, con novedades literarias, firmas de primer nivel, apoyo a las librerías y editoriales, pero sobre todo queremos sembrar lectores desde edades tempranas", añadió, también de la mano de la Fundación José Manuel Lara, junto con el Centro Andaluz de las Letras. "Apoyar la creación andaluza y las conmemoraciones literarias, colaborar y ser aliados en objetivos compartidos", recalcó.

Por su parte, Óscar Gómez, al inicio de la entrevista señaló que en 'El color de los ángeles' la autora hace un recorrido por la vida de Murillo, "llevándonos a su infancia, sus juegos, los cantos infantiles" una novela que retrata la vida cotidiana de la época. "La Sevilla del Siglo de Oro nos lleva a los olores de la época, de miseria y podredumbre, pero también del obrador del pintor, jugando con los cinco sentidos", señaló. Gómez preguntó a la autora qué tiene esta novela que la diferencia de las demás.

Díaz explicó que, en esta novela, a diferencia de las otras como 'Memoria de cenizas', 'Hijos del mediodía', 'El club de la memoria', 'El sonámbulo de Verdú' o 'Adriático' en las que habla de episodios históricos poco conocidos o olvidados y con personajes anónimos, en 'El color de los ángeles' trata de Murillo, "un personaje muy conocido, pero ¿quién es Murillo?". Así la escritora dijo que se conoce a ese Murillo pintor, académico, el copiado por otros artistas, que está presente en cada rincón de Sevilla, pero no esa faceta más personal.

"Como se acercaba el centenario empecé a interesarme por él y me di cuenta que era muy reconocido en el imaginario popular y en el académico, pero no como persona. Y pensé que la justicia poética que tiene la literatura debía contar la historia de Murillo. Él pintaba escenas cotidianas, fue un revolucionario, un documentalista de su época, capaz de contar con sencillez la vida y la religión", señaló. Así lo que le apasionó fue ese Murillo que se esconde, el de los cuadros con escenas cotidianas, "esa pintura de personajes anónimos, miserables, una pintura que estaba mal vista en España pero que triunfaba en el norte de Europa. Es un hombre muy sensible a la mentalidad flamenca y francesa".

En cuanto al proceso de creación de esta novela, Díaz Pérez explicó que "es fundamental sumergirse en la historia de las mentalidades, ser coherente con la época que cuento". Para ello ha mirado sus cuadros, los estudios historiográficos un proceso de documentación que le ha llevado varios años y que le han hecho "intuir cómo puedo ser".

En 'El color de los ángeles', en uno de los capítulos la escritora cuenta un encuentro de Murillo con Velázquez, una cita que no está documentada, pero que ella decidió narrar. "Se sabe que el pintor estuvo en Madrid, al menos en una ocasión y que visitó los cuadros del Alcázar Viejo y pensé que si el aposentador por esa época era Velázquez, con toda probabilidad debieron coincidir. Luego leí a investigadores que afirmaban que así debió ser".

También afirmó que Murillo era un pintor muy Barroco y para él era importante saber donde iba a colgar el cuadro y puso de ejemplo la escena que se desarrolla en la novela en el Hospital de la Caridad junto con Miguel de Mañara. No pintó Murillo muchos autorretratos, lo que lleva a pensar a la autora que debió de ser un hombre muy discreto. "A la hora de adentrarme en ese autorretrato me di cuenta de que a pesar de ser una persona famosa desde los 18 años y hasta el final de su vida, muy rico, y, sin embargo, fue un hombre que no dejó de evolucionar", manifestó.

Explicó que se trata de un hombre que sufrió la muerte de sus tres primeros hijos en la epidemia de peste de Sevilla de 1649 y cuyo dolor se refleja en obras posteriores. Y en este dato la escritora decidió escribir que algunos de los ángeles que el pintor plasmaba en sus cuadros eran retratos de sus hijos fallecidos. Una frontera de la realidad y la ficción que se ha convertido en verdad para muchos lectores de la obra. "Un autor de novela histórica tiene que dar pinceladas al lector, no abrumarlo con datos o que la acción esté mediatizada por el discurso, pero sin dejar de lado la documentación rigurosa. Entiendo todo el proceso de creación literario como un proceso de conocimiento y eso lo transmites al lector, la novela histórica es un género que requiere mucho tiempo y trabajo. Jugar con la sensorialidad es una de las claves, tienes que imaginar eso que ya no existe para sumergir al lector. Hacer un recorrido por los planos históricos de la ciudad, inventario de bienes para ver qué muebles había, cómo era un obrador de pinturas", agregó. Una novela que, en definitiva, descubre con su lectura a Murillo de una forma completamente diferente, humano, frágil, sensible, "que supo pintar a los niños de la calle con enorme dignidad".

Para finalizar, adelantó la que será su próxima novela que tratará sobre Elio Antonio de Nebrija. "Me interesa el rescate de nuestra propia historia. Empecé con este proceso de documentación y es un personaje que es un héroe intelectual, que viaja a Italia, que trae el renacimiento y el humanismo, un tipo muy moderno, clave para la introducción de la imprenta en España. Un andaluz que tenemos que reivindicar", concluyó.