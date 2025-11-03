Eva María Delis Ruiz, nueva viceinterventora de Fondos del Ayuntamiento de Sevilla: "Agilizará la Administración"

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha incorporado este lunes a Eva María Delis Ruiz como nueva viceinterventora de Fondos, en un acto celebrado en el Salón Colón de la Casa Consistorial presidido por el alcalde, José Luis Sanz. La toma de posesión se ha producido tras la creación de esta nueva plaza, fruto de la adaptación del Consistorio a la Ley de Grandes Ciudades de 2003.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, durante el acto, el alcalde ha destacado que "hoy se ha dado un nuevo paso en la adaptación de nuestra estructura municipal que va a agilizar el funcionamiento de nuestra Administración". Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con siete habilitados nacionales, tras la reciente incorporación del titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local.

El edil ha enmarcado que al inicio del mandato el Consistorio disponía de cinco habilitados nacionales y ha avanzado que se prevé sumar dos más antes de finalizar el mandato, el Vicetesorero y el Jefe de Contabilidad, "lo que permitirá prácticamente duplicar su número y dotar de mayor agilidad a la gestión local".

El alcalde ha felicitado a Delis Ruiz y le ha deseado "suerte y aciertos en el desempeño de su cargo", subrayando que el objetivo del Gobierno municipal es "poner a Sevilla en marcha con un Ayuntamiento con más y mejor personal, utilizando todos los mecanismos que la ley permite para traducirlos en un mejor gobierno de los intereses de los sevillanos".