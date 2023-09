Expertos de "primer nivel" participarán en el foro sobre IA y sostenibilidad de Universidad de Sevilla y Google

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) liderará el debate y la reflexión sobre la Inteligencia Artificial (IA) organizando el I Foro sobre Inteligencia Artificial y Sostenibilidad ('Global Forum on Artificial Intelligence and Sustainability'), con el apoyo de Google España. En estas jornadas, que se celebrarán durante los días 25 y 26 de septiembre, participarán más de 25 investigadores y expertos profesionales de "primer nivel" en el panorama nacional e internacional, que abordarán los efectos sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales derivados del uso de la IA.

Los paneles de debate de las jornadas se agruparán en cuatro grandes áreas temáticas: bienestar humano, desarrollo económico y tecnológico, atención al medioambiente y desarrollo social. El primer panel será inaugurado por Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Inteligencia Artificial de Google. Pilar Manchón es egresada de la Universidad de Sevilla y ha sido considerada "líder mundial en la materia", según detalla la institución académica en una nota de prensa.

La apertura del segundo panel correrá a cargo de Aníbal Ollero, profesor emérito de la US y asesor científico del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC). En la segunda jornada los debates se abrirán con las ponencias de Yossi Matias, vicepresidente de Ingeniería de Google y Emilia Gómez, científica del Centro de Investigación de la Comisión Europea, especializada en comportamiento humano e Inteligencia Artificial. También tendrán un espacio en el foro representantes de empresas e instituciones públicas y privadas, como Airbus, Inditex o Idoven.

Con esta iniciativa, la Universidad de Sevilla refuerza su posición en tecnología y retos de actualidad, como es el caso de la Inteligencia Artificial, una herramienta con un gran poder en la que ya trabajan distintos grupos de investigación.