Una exposición de bordado palestino reivindica en Sevilla la memoria "de las más de 50.000 víctimas de Gaza"

Foto de familia tras la exposición de bordado palestino inaugurada en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge desde este martes y hasta el sábado 17 de enero la exposición 'Hudur Al-Ghan-Ibin' ('La presencia de la ausencia'), una instalación artística y memorial que rinde homenaje "a las más de 50.000 personas fallecidas en Gaza entre 2023 y 2025, poniendo nombre a una tragedia humanitaria de alcance global".

La muestra está promovida por el colectivo londinense 'Stitch their names together', formado para la defensa de la vida en Gaza y el fin del genocidio, con la colaboración de la Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla y la Asociación Palestinus de la Universidad de Sevilla, informa la Diputación en una nota de prensa.

Llega a Sevilla tras recorrer varias ciudades del Reino Unido y otros países europeos, además de Mallorca. En el acto inaugural ha participado Mary Evers, representante del colectivo impulsor, quien ha explicado que el proyecto, que se traduce como 'Bordamos sus hombres juntos', nace con el objetivo de honrar la mejora de las víctimas y convertir el recuerdo en una acción colectiva, utilizando el bordado como lenguaje universal de cuidado, presencia y resistencia.

La instalación se sitúa en la intersección del memorial, la protesta y la sanación comunitaria, según destacan sus promotores. A través del 'tatreez', el bordado tradicional palestino, se documentan las vidas perdidas, transformando cifras abstractas en individuos e historias individuales, con nombres y apellidos que interpelan directamente al visitante.

Como recuerdan las organizadoras, el bordado ha sido históricamente un registro de memoria y transmisión cultural, especialmente entre mujeres. En Palestina, el 'tatreez' ha documentando también generaciones de herencia, resistencia e identidad. La exposición que ahora acoge la Casa de la Provincia extiende esa tradición, "creando lo que se ha definido como un archivo táctil de la memoria, donde cada puntada reconoce una vida arrebatada violentamente".

En la inauguración ha estado el diputado Francisco José Toajas, responsable de Cooperación Internacional en la Diputación, quien ha subrayado el compromiso de la institución con la defensa de la paz y la dignidad de las víctimas en Gaza, tanto a través de acciones de sensibilización y cultura, como mediante la ayuda humanitaria directa.

Toajas ha recordado que, durante 2025, la Diputación ha destinado 120.000 euros, canalizados a través del Comité Español de Unrwa (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), para la población más vulnerable de Gaza, lo que ha permitido la contratación de personal sanitario en un contexto de extrema emergencia humanitaria. "Acoger esta exposición es coherente con nuestra manera de entender la cooperación: desde la acción. Pero también desde la conciencia y la memoria", ha señalado.

MÁS DE 400 BORDADORES DE 26 PAÍSES

La muestra es fruto del trabajo colectivo de más de 400 bordadoras y bordadores de 26 países, que cosen de manera colectiva paneles con los nombres de las víctimas. En total, la instalación honra la humanidad y la individualidad de alrededor de 50.000 personas fallecidas.

Cada panel contiene 182 nombres y utiliza un sistema de codificación por colores --hilo verde para niños, rojo para mujeres y negro para hombres-- que permite visibilizar el impacto demográfico de la violencia, al tiempo que refuerza la identidad nacional palestina.

La elaboración de cada pieza requiere entre 100 y 200 horas de trabajo de transcripción y costura. Las personas que participan en el proyecto establecen una relación íntima con los nombres que bordan: muchas escriben mensajes en la parte posterior, pronuncian los nombres en voz alta, imaginan las vida truncadas y las honran con atención y cuidado. "Cada puntada es testimonio: estas vidas importaron. Serán recordadas. Y al recordar, resistimos", subrayan desde el colectivo.

ESPACIO COMUNITARIO PARA EL DUELO

El proceso de bordado se convierte también así en espacio comunitario para el duelo, el recuerdo, el luto y el testimonio. El acto repetitivo de coser permite a las participantes procesar una tragedia que de otro modo podría quedar congelada o reducida a cifras abstractas. Cada nombre, recuerdan los promotores, corresponde a una persona amada, con sueños y esperanzas.

De este modo, el recorrido por la exposición invita al visitante a leer los nombres y "recordarlos con amor, compasión y dolor, reflexionando sobre cómo se metaboliza colectivamente la tragedia y sobre el papel del trabajo manual tradicional de las mujeres como vía para afrontar el trauma y preservar la memoria frente al silencio y la indiferencia".

Tras pasar por la Casa de la Provincia, la muestra se instalará en el Rectorado de la Universidad de Sevilla entre el 19 y el 26 de enero.