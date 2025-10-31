Exposiciones, conferencias y encuentros con investigadores de la Universidad de Sevilla por las Semanas de la Ciencia

Cartel de la Semana de la Ciencia. - US

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Café con Ciencia' y las jornadas de puertas abiertas de las facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas son algunas de las actividades que la Universidad de Sevilla (US) ha organizado por las próximas Semanas de la Ciencia de Andalucía.

Además de estas iniciativas, "que son ya un clásico durante la primera quincena del mes de noviembre", este año se celebran cuentacuentos, exposiciones, charlas divulgativas y hasta un desafío científico muy especial, informa en un comunicado.

Todo ello, gracias al trabajo de equipos de investigadores de la US junto a la colaboración del Secretariado de Divulgación Científica y Cultural y el apoyo de Fundación Descubre.

Entre el 3 y el 16 de noviembre se prevé una participación de unas 2.500 personas al respecto, en su mayoría alumnado de Secundaria, y la implicación de medio centenar de divulgadores y divulgadoras de la US.

La Universidad de Sevilla celebra un total de 15 iniciativas con motivo de las Semanas de la Ciencia de Andalucía.