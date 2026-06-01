Extinguido el incendio de pastos en Sanlúcar (Sevilla) que afectó a una planta fotovoltaica y movilizó a medios aéreos

Archivo - Imagen de recurso de un helicóptero del Infoca
Archivo - Imagen de recurso de un helicóptero del Infoca - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: lunes, 1 junio 2026 10:54
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SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de pastos originado en el témino de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) este domingo, a primera hora de la tarde, en el kilómetro 32 de la A-477, ha quedado extinguido y ha afectado tanto al exterior como al interior de una planta fotovoltaica, tanto placas como la instalación eléctrica inferior.

El aviso recibido aludía a un incendio de rastrojo, con una extensión amplia y presencia de llamas, con riesgo para elementos cercanos, en concreto a plataformas solares, no causó heridos si bien se desconoce el motivo que desencadenó el fuego, tal como informan fuentes de la Diputación.

En este sentido, se movilizaron los parques de bomberos de Sanlúcar la Mayor, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Pilas y Gerena. El Infoca se sumó con dos helicópteros --uno pesado súper puma y otro ligero-- y dos brigadas de refuerzo (Brica).

La vegetación bajo las placas y el viento favoreció la propagación del incendio, que quedó controlado en torno a las 21,24 horas de este domingo.

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