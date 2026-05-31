Extinguido el incendio forestal de Doñana (Huelva) que movilizó a más de un centenar de efectivos del Infoca

Archivo - Incendio en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). - INFOCA

ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Plan Infoca, ha logrado extinguir este domingo a las 21,15 horas el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, que llegó a contar con más de un centenar de efectivos.

Tal y como ha emitido el Plan Infoca a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), consultada por Europa Press, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) han cesado sus labores sobre el terreno al lograr su extinción definitiva.

En contexto, en la zona permanecían desplegados 25 efectivos terrestres en la zona desde el pasado miércoles, 27 de mayo, cuando el Plan Infoca logró estabilizar las llamas.

De este modo, se movilizaron 21 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un encargado de logística, un técnico analista y el subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), además de tres autobombas y una unidad de análisis. Al hilo, durante dicha jornada también se incorporaron tres medios aéreos, procedentes del Centro de Defensa Forestal (Cedefo) de Cabezudos, que se sumaron al dispositivo para reforzar las labores de extinción.