Facua critica el "abandono" que sufre el transporte público que une la Sierra Norte de Sevilla con la capital

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha criticado el "abandono que sufren los usuarios del transporte público colectivo" que enlaza las localidades de la Sierra Norte de Sevilla con la capital. En concreto, de los municipios de Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Pedroso, Cazalla de la Sierra, San Nicolás del Puerto, Constantina, Alanís, Guadalcanal, Tocina y Los Rosales.

La asociación, asegura en un comunicado, se ha dirigido en un escrito a la Delegación territorial de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda en Sevilla de la Junta para trasladarle "la grave situación" en la que se encuentra este autobús interurbano "tras los recortes de servicio que ha sufrido y que han dejado, durante días, a los usuarios sin conexión alguna con la capital".

Facua Sevilla ha destacado que esta "falta de transporte" afecta gravemente a las personas mayores, jóvenes o incluso pacientes "que necesitan acudir a consultas médicas o gestiones administrativas en la capital y no tienen conexiones de transporte interurbano colectivo que les permitan asistir a sus citas".

'RECORTES EN FRECUENCIAS Y MAL ESTADO DE VEHÍCULOS'

Entre las quejas de los usuarios de este transporte, están los recortes en las frecuencias de paso de los vehículos y el desajuste de los horarios con las necesidades reales de la población, añade Facua, quien indica que "es imposible" el desplazamiento a la capital sin recurrir a taxis discrecionales, "cuyos costes por trayecto pueden superar los 100 euros, una cifra inasumible por muchas familias".

La asociación también señala en su escrito que los usuarios denuncian el mal estado de los vehículos utilizados en las rutas, "al estar obsoletos, sin climatización y sin condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida".

Esta situación, critica Facua Sevilla, "afecta gravemente a los ciudadanos de las localidades afectadas y vulnera sus derechos y garantías como consumidores y usuarios del servicio de este transporte público colectivo".

Así, la asociación recuerda a la Delegación territorial de Fomento, que en el artículo 4 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres "se expone que 'los poderes públicos promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos, en el conjunto del territorio español, en condiciones idóneas de seguridad, con atención especial a las categorías sociales desfavorecidas y a las personas con capacidad reducida, así como a las zonas y núcleos de población alejados o de difícil acceso'".