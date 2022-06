Facua pide devolver cuota a los usuarios de los Bermejales y la US (Sevilla) remarca que se han dado "alternativas"

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación de consumidores Facua Sevilla ha pedido este miércoles al Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (Sadus) que "rectifique y devuelva" a los usuarios del Complejo Deportivo Universitario (CDU) Los Bermejales la parte proporcional de la cuota por los días en los que su sala de fitness va a estar cerrada en verano.

La institución universitaria ha explicado en una nota remitida a Europa Press que el cierre de esta sala se hace en un periodo de "menor afluencia" --entre el 11 y el 22 de julio"; que se ha informado a los usuarios desde el pasado 6 de junio y en la web del Sadus, desde el 9 del mismo mes; que se han ofrecido "alternativas" y que la cuota que se abona es "por un concepto global que incluye un conjunto de servicios e instalaciones", no solo el fitness.

En su nota, Facua reconoce que la US ha ofrecido la opción de acudir a otras salas, pero, a juicio de la asociación, "ninguna reúne las condiciones de la que se cierra, así como tampoco coincide en los horarios". La US señala, sin embargo, que una de las alternativas, en el complejo Pirotecnica, "tiene el mismo horario de uso, de 9,00 a 21,00 horas de lunes a viernes". "Además, se han habilitado alternativas en la instalación de Los Bermejales, de lunes a viernes, de 9,00 a 21,00 horas, y lo sábados, de 9,00 a 14,00 horas".

Facua Sevilla sostiene que el cobro respondería a "una práctica abusiva prohibida" y señala que si se continuase optando por el cobro íntegro del servicio no prestado "estaría actuando contra la buena fe contractual en su único beneficio". "Su ingreso resultaría en pingües beneficios al no haber tenido que soportar gasto alguno ante la no prestación del servicio, consolidándose un importante desequilibrio entre los derechos y obligaciones respecto a los usuarios del centro", recoge en su comunicado.

Así, Facua Sevilla insta a la US a enviar una nueva comunicación a los usuarios del centro deportivo para informarles "debidamente" de la "opción que les ampara" de poder solicitar el "reintegro" de la parte proporcional de la cuota abonada en el caso de que ninguna de las opciones ofrecidas por esta entidad sea de su interés. Además, ha advertido de que el aire acondicionado en la sala fitness "no funciona, circunstancia de extrema gravedad teniendo en cuenta las altas temperaturas que se están alcanzando en Sevilla".

Por su parte, la US ha insistido en que "la cuota que abonan los usuarios es por un concepto global que incluye un conjunto de servicios e instalaciones deportivas complementarias entre sí, para llevar a cabo entrenamientos o ejercicios multidisciplinares. Por ello, se ofrece un servicio integral y no por un concepto o instalación determinada".

En cuanto al funcionamiento de los aires acondicionados, la institución aclara que "no hemos sufrido avería alguna en los últimos meses. Podría deberse a una percepción de los usuarios debido a que las ventanas de dicha sala, en atención a las recomendaciones de la Comisión covid, se abren con regularidad para garantizar la ventilación de locales y dependencias". Respecto a las críticas sobre el estado de las máquinas de la sala fitness, la US asegura que hay 105 y están "en proceso de reparación dos". "El resto está en perfecto estado de uso", apostilla.