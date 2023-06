Facua Sevilla denuncia al festival Icónica por impedir el acceso con comida y bebida del exterior "vulnerando" derechos

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha denunciado ante el Servicio de Consumo del Ayuntamiento hispalense a la promotora Green Cow Music SL, como organizadora del Icónica Fest, debido a las quejas que la asociación ha recibido que alertan de que se está impidiendo el acceso al evento con comidas y bebidas del exterior, lo que supone una vulneración de la normativa andaluza sobre el derecho de admisión, según la entidad.

Facua ha señalado "el derecho que tiene la ciudadanía a introducir comidas y bebidas del exterior, dado que la actividad principal de la organización no es la hostelería, sino la producción y ejecución de actividades de ocio y esparcimiento, por lo que esta prohibición para el acceso al recinto no es necesaria para la correcta consecución de la actividad comercializada".

La asociación señala que el artículo 7 del reglamento de admisión de personas en los establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas "dispone como condición de admisión que los titulares de establecimientos de hostelería y ocio y esparcimiento pueden solicitar al ayuntamiento respectivo la autorización de la condición específica de admisión de impedir el acceso de personas que porten comidas y bebidas para ser consumidas en el interior de dichos establecimientos".

"No obstante, en el caso que nos ocupa el evento celebrado consideramos que queda encuadrado en la categoría de auditorio (Establecimientos de espectáculos públicos), por lo que no pueden acogerse a dicha condición de admisión, toda vez que no son establecimientos de hostelería o de ocio y esparcimiento, conforme a la clasificación del Decreto 155/2018", han argumentado desde Facua Sevilla.

La asociación ha trasmitido su preocupación, dado que es el propio Ayuntamiento de Sevilla el que "encauza su participación" en el Icónica Sevilla Fest como coorganizador junto a Green Cow Music SL a través de las marcas "Sevilla. Muy famosa. Muy desconocida" y Sevilla City Office; considerando que el Consistorio "debe garantizar el cumplimiento de la normativa en defensa de los consumidores y usuarios".