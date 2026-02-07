Familiares y pacientes del Virgen del Rocío de Sevilla reciben formación de soporte vital básico ante cardiopatías

Imagen de recurso sobre maniobras de reanimación pulmonar. - HUVR

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atención Integral a las Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla se ha propuesto como objetivo contribuir a la disminución del estado de estrés "al que se enfrentaría un familiar que adquiere el rol de primer interviniente", así como mejorar la asistencia a la parada cardíaca desde el inicio de esta. Para llevarlo a cabo, la Unidad ha puesto en marcha un programa que se ha diseñado contando con la Comisión de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) del centro hospitalario.

En este sentido, la formación en RCP es llevada a cabo por cuatro enfermeras del equipo de cardiología que han obtenido la titulación de Instructoras de RCP por European Resuscitacion Council (ERC), por lo que lo que los participantes reciben calificación 'ERC Basic Life Support', con validez internacional. Para seleccionar al alumnado, se informa a las familias dianas, que son familiares de pacientes que han sufrido muerte súbita cardiaca recuperada o no, debida a una cardiopatía genética, de la posibilidad de realizar un curso de Soporte Vital Básico, según informan fuentes sanitarias a Europa Press.

La Muerte Súbita Cardíaca (MSC) debida a una cardiopatía hereditaria tiene un "elevado impacto psicológico" que hace que los familiares afectados muestren altos niveles de ansiedad, estrés y depresión "ante el sólo hecho de poder presenciar un evento de este tipo, emociones que hay que aprender a controlar durante la realización de las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)".

Al respecto, en 2025 recibieron esta formación 27 integrantes de cinco familias con cardiopatía hereditaria. Estos participantes, al año de recibir la formación, serán evaluados para comprobar si los conocimientos y habilidades aprendidos perduran.

La Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Virgen del Rocío fue creada en 2013 respondiendo a la demanda creciente de pacientes y, por otro lado, a la especialización de los profesionales en estas enfermedades. "También ha influido la generalización de las pruebas genéticas mediante ultrasecuenciación masiva o 'next generation sequencing', que permiten estudiar cientos de genes, o incluso el exoma completo, de forma rápida", añaden las mismas fuentes.

Los cardiólogos lideran una consulta en la que también trabajan radiólogos especialistas en resonancia y medicina nuclear, anatomopatólogos, genetistas, nefrólogos, neurólogos y pediatras, que se reúnen en diversas sesiones multidisciplinares de forma periódica, sin olvidar la importante labor enfermera, "dando soporte en varios aspectos fundamentales de su funcionamiento".

Todos estos profesionales se coordinan con otras unidades del servicio, como son la Unidad de Imagen, la Unidad de Arritmias, la Unidad de Hemodinámica, la Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante, y el servicio de Cirugía Cardiaca.

COLABORACIÓN EN PROYECTOS NACIONALES Y EUROPEOS

Esta Unidad también cumple una importante función en la formación de especialistas internos residentes, y ha organizado varios cursos de proyección nacional "con muy buena acogida". Además, destaca en las líneas de investigación que tiene abiertas, "situándola como una de las más importantes en volumen y complejidad a nivel nacional que se dedican a la atención integral de esta patología".

Los profesionales de este Área también colaboran en varios proyectos en el ámbito regional, nacional y europeo orientados a realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad, mejorar el pronóstico para adelantarse a posibles complicaciones e instaurar el tratamiento más correcto en el momento que sea necesario.

La mencionada Unidad trabaja desde hace varios años en el desarrollo del 'Registro Andaluz de Variantes Genéticas Asociadas a Enfermedades Cardiovasculares', con el objetivo de fomentar la investigación colaborativa en este Servicio y mejorar la atención a los pacientes y sus familiares.

La implementación de este proyecto está permitiendo disponer de una gran cantidad de información, que se desconocía hasta hace poco, ya que los datos no se compartían entre los distintos hospitales y muchas de las variantes genéticas identificadas se encuentran de forma aislada en individuos o familias concretas.