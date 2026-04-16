La Feria de Abril de Sevilla 2026 contará con un dispositivo de 130 profesionales sanitarios y 23 ambulancias

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a profesionales sanitarios. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla activará durante la Feria de Abril de 2026 un dispositivo sanitario específico con base en la avenida de Alfredo Krauss, junto al Parque de los Príncipes, para dar cobertura asistencial durante toda la semana festiva. El operativo contará con más de 130 profesionales de los distintos servicios sanitarios y asistenciales, distribuidos en turnos, con atención permanente las 24 horas del día.

La delegada de Salud, Blanca Gastalver, ha destacado que "este dispositivo está preparado para atender cualquier emergencia sanitaria y funcionará en coordinación con la red de hospitales de la ciudad, el 061, Emergencias 112 y con el apoyo de Protección Civil, el CECOP, la Policía Local de Sevilla y los Bomberos".

Así, según ha recogido el Consistorio en una nota, el despliegue dispondrá de 23 ambulancias en el conjunto del operativo. Además del dispositivo sanitario central, se mantendrá un puesto asistencial avanzado en la calle Juan Belmonte, 103-105, para facilitar una atención más rápida dentro del recinto ferial en los momentos de mayor afluencia.

Junto a este recurso, en el recinto trabajarán de manera permanente cuatro equipos sanitarios, cada uno de ellos con ambulancia, para reforzar la capacidad de intervención inmediata. Como novedad este año, el dispositivo incorporará además un servicio de atención a la lactancia materna que estará ubicado en la caseta de Niños Perdidos, con el objetivo de ofrecer un recurso específico de apoyo a las familias dentro del recinto.

FERIA CARDIOPROTEGIDA CON MÁS DE 200 DESFIBRILADORES

La Feria de Abril de 2026 contará también con un amplio despliegue de desfibriladores para reforzar la respuesta inmediata ante posibles paradas cardiorrespiratorias.

En total, habrá 30 desfibriladores repartidos entre la Caseta Municipal, las casetas públicas y los módulos de la Policía Local y de Bomberos mediante un convenio de colaboración con la empresa Almas Industries A este dispositivo fijo se suman más de 40 desfibriladores distribuidos en las unidades a pie y en los vehículos de Protección Civil, así como 140 más en los vehículos de la Policía Local.

De este modo, el recinto ferial dispondrá de más de 210 desfibriladores integrados en el operativo general de seguridad y asistencia sanitaria.