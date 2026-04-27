La Feria de Sevilla 2026 se salda con casi dos millones y medio de visitantes y el miércoles como día más transitado

Ambiente en el Real de la Feria de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Abril de 2026 ha cerrado su balance con un total 2.414.625 detecciones únicas de dispositivos, esto es que casi dos millones y medio de personas han pasado por el Real en algún momento en estos días de celebración, mientras que el miércoles fue el día más transitado, con casi un veinte por ciento del total de personas que pisaron la feria y, en concreto, un repunte a las 19,00 horas, el momento en el que más personas se han concentrado en el Real.

Así lo ha destacado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una rueda de prensa en la Casa Consistorial en la que ha realizado un balance de la celebración, misma vez que ha destacado que, por orden y tras la referida jornada, los días más transitados fueron el jueves y el viernes.

Ello ha sido empleado por el edil como argumento para justificar el formato 'corto' de feria --aquel que no comprende el fin de semana anterior y da comienzo el lunes-- y afirmar que el debate está "cerrado", frente a las peticiones del grupo municipal socialista, que durante la presente jornada pedía retomar este debate. "El modelo actual concentra demasiada afluencia en pocos días y termina generando colapso", sostenía el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.

Por calles, han sido Pepe Hillo, Ricardo Torres Bombita, Joselito el Gallo y Pepe Luis Vázquez las que han concentrado un mayor número de viandantes. Además, el nuevo acceso a la Feria, la calle abierta en Pascual Márquez, prolongación de Pepe Luis Vázquez, ha sido el décimo punto del Real con mayor afluencia del todo el callejero.

En cuestión de movilidad, el servicio público Tussam ha transportado al Real a 1.314.517 viajeros, un 4,7 por ciento más que en la feria de 2025. Las líneas que han sostenido una mayor demanda han sido la línea 3, la línea TB1 que ha conectado directamente Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca y que ha llevado a 130.910 viajeros, el circular C2, la lanzadera Prado y el circular C1.

El uso de este servicio coincide con el día de mayor afluencia en la feria, dado que día de mayor demanda fue el miércoles, con 246.550 viajeros y un incremento del 5,9 por ciento respecto del mismo día de 2025, seguido por el jueves de Feria con 238.193 viajeros con un incremento del 17,5 por ciento.

Respecto a la gestión de residuos, se han recogido un total de 1.585.920 kilogramos, lo que supone un 16 por ciento más que en la Feria de Abril de 2025. En lo que respecta a los envases de vidrio, Lipasam ha recogido un total de 526.680 kilogramos, un 10 por ciento más que en la feria del año pasado.

Sanz también ha destacado el trabajo de Emasesa, que ha repartido 47.500 vasos de agua, esto es un total de 33.330,38 metros cúbicos de agua, un incremento del 8,27 por ciento respecto a los mismos días de la Feria de Sevilla 2025.

Además, pese a este aumento de personas, se ha dado una reducción de incidencias, dado que desde el Centro de Control de Policía Local desde el inicio del Plan de Feria se han gestionado un total de 2.125 sucesos, un 12 por ciento menos que el año anterior y un 28 por ciento menos que el año 2024. Sin embargo, en cuanto al número de detenidos durante esta Feria, los agentes de Policía Local han realizado 21 detenciones por diferentes delitos. Un 16 por ciento más que el año pasado y un 31 por ciento más que en 2024.

Respecto a los datos de siniestralidad, en este año 2026 se han producido un 37% menos accidentes de tráfico que el año pasado y un 52 por ciento menos que el 2024. En el acumulado sobre intervenciones de bebidas, se han intervenido 459 botellas de bebidas alcohólicas, 614 de refrescos, 208 de bebidas energéticas y dos bombonas de óxido nitroso.

Por último, entre otras cuestiones, los bomberos han atendido más de 20 incidencias tanto dentro del recinto ferial como en su zona de afluencia, conatos de incendio y rescates, entre otros. Además, en la calle del infierno se han precintado dos atracciones de feria por deficiencias en las medidas de seguridad.