El Festival Internacional de Cortos de Sevilla celebra su tercera edición del 14 al 18 de septiembre

Cartel de la tercera edición del Festival Internacional de Cortos de Sevilla. - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORTOS DE SEVILLA.

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cortos de Sevilla ha presentado este miércoles en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla su tercera edición, que tendrá lugar del 14 al 18 de septiembre en los Avenida 5 Cines de la ciudad hispalense.

El director del festival, Nick Kremm, ha destacado en una nota el crecimiento del certamen en "ambición y calidad" desde su creación hace tres años, consolidándose como "un evento centrado en la diversidad, la innovación y el talento".

Esta edición ha recibido 6.300 cortometrajes de 130 países, de los que se han seleccionado 46. Por su parte, la programación abarca drama, comedia, terror y propuestas en torno a la diversidad LGTBQ+ con la nueva sección Cine Extraordinario. También incluye Film Internacional, Sevilla es Cine, Cineasta Joven, Hecho por Estudiantes, Cine con Risa, Suspense y Terror y la Sección Oficial.

Entre los títulos de la Sección Oficial figuran Ni Lobos Ni Corderos, de José Luis Acosta; Pequeño, de Meka Ribera y Álvaro G. Company; Sugar, de Pablo Arreba y Carlos Gómez-Trigo; La Gran Obra, de Àlex Lora i Cercós; Cleaner, de Kostas Gerampinis; And That's for This Christmas, de Peter Vulchev; y Hearts of Stone, de Tom Van Avermaet.

La Gala de Clausura está prevista para el próximo 18 de septiembre en el Cine Cervantes, donde se entregarán los premios al Mejor Cortometraje Andaluz, Nacional, Internacional, el Premio FICS, el Premio del Público, el Premio al Mejor Guion Original (ASECAN), la Mención de Honor a Alfonso Sánchez y Alberto López y el Premio Extraordinario Queer FOC.

Los jurados del FICS 2025 estarán integrados, en la categoría de Mejor Cortometraje Andaluz, por Gregor Acuña Pohl, Beatriz Arjona, Rocío Cuadrelli y Leonardo Sardiña; en la de Mejor Cortometraje Nacional, por Lucas Naranjo, Siro Morcillo, Mila Fernández Linares y Adela Castaño; en la de Mejor Cortometraje Internacional, por Álvaro García Baquero, Daniel Belza, Marta Hoyos y Maite Lozano.

Asimismo, en la del Premio FICS de la Sección Oficial, por Javier Paisano, Guillermo Rojas, María José Martínez Piñeiro y Paz de Alarcón; en la del Premio al Mejor Guion Original otorgado por ASECAN, por Pat Martín, Rocío Romero, Carlos Aceituno y Miguel Ángel Parra; y en la del Premio Extraordinario Queer FOC, por Manolo Rosado, Amalia Collado, Pablo Tocino y Javier Alfonso..

Por su parte, la ceremonia estará conducida por el presentador, director y guionista Luis Larrodera, junto a Lukas Acuña y Laura Márquez, integrantes del pódcast Con Arte, y contará con las actuaciones musicales de la cantante sevillana Alicia Espinosa, conocida por su paso por La Voz España 2023, y la cantautora andaluza de soul y R&B Ana Vas.