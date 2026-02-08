Fibes cancela sus eventos de este fin de semana por los efectos de la borrasca en Sevilla

Archivo - Vista general del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), en foto de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) ha cancelado los dos eventos previstos para este fin de semana debido a las intensas lluvias caídas en Sevilla en las últimas horas y por motivos de seguridad.

Así lo ha comunicado Fibes, que permanecerá cerrado también este domingo, lo que implica que tanto el certamen 'Sevilla de Boda' como el musical 'Canta y Baila' no podrán celebrarse.

Desde Fibes agradecen "profundamente" la comprensión y el apoyo de todos los visitantes, expositores y colaboradores: "la seguridad es siempre lo primero", añade el comunicado.

Las entradas ya adquiridas se podrá solicitar su reembolso previa solicitud a través del correo electrónico 'taquilla@sevillacityoffice.es'.