Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia por la cesión de Plaza de España a Icónica al no apreciar "indicios de delito"

Archivo - Concierto en la Plaza del España del Icónica Sevilla Fest. - ICÓNICA SEVILLA FEST - Archivo

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha anunciado este viernes que ha decretado el archivo de la investigación abierta tras la denuncia presentada por dieciséis promotores culturales de toda España alegando presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Sevilla en la cesión de la Plaza de España de la ciudad hispalense a favor de la empresa Green Cow Music S.L para la celebración del Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, de la que es promotora. Así, ha enmarcado que "tras analizar la documentación recabada", ha concluido que "los hechos denunciados no revisten caracteres de delito".

En una nota de prensa, consultada por Europa Press, el Ministerio Público ha recordado que "la denuncia atribuía a los responsables municipales presuntos delitos de prevaricación, malversación y trato de favor, entre otros, alegando que la cesión de la Plaza de España para el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest se había realizado sin concurrencia pública durante los últimos cinco años y que se había prorrogado irregularmente hasta 2031".

No obstante, el decreto de archivo ha concluido al respecto que "no se ha producido una "resolución arbitraria" ni "omisión de trámites esenciales", elementos necesarios para el delito de prevaricación".

"Conforme a la documentación obtenida, las autorizaciones para el uso del dominio público se tramitaron conforme a la Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico de Sevilla para actividades y eventos efímeros", ha apostillado al respecto.

"SIN DERECHO PREFERENCIAL" PARA GREEN COW MUSIC

Cabe enmarcar que los promotores advirtieron en su momento de que la mercantil habría celebrado el festival "en base a un supuesto contrato" con una empresa municipal y habría obtenido una prórroga del contrato por seis años más, de 2026 a 2031, para un total de once años de explotación mercantil en exclusiva de este espacio "sin concurso, concurrencia, ni publicidad, a pesar de que otros promotores culturales de reconocida solvencia han solicitado la misma plaza en 2022, 2023 y 2025 para llevar a cabo otros festivales de música como se acredita en el escrito".

Al respecto, el Ministerio Fiscal ha aclarado que "la sociedad municipal Contursa se limitó a prestar apoyo y tramitar la reserva de espacios en virtud de convenios de colaboración, pero fue la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) la que otorgó las licencias de ocupación y actividad tras los informes técnicos favorables y el pago de las tasas correspondientes".

Asimismo, ha detallado sobre la "supuesta adjudicación "a dedo" para los próximos años (2026- 2031)", esgrimida por los promotores según el Ministerio Público, que "los acuerdos firmados entre Contursa y Green Cow Music S.L. garantizan la voluntad municipal de organizar el evento, pero "sin que se haya atribuido a esa entidad ningún derecho preferencial o reserva específica". "De hecho, a fecha de hoy, no existe resolución administrativa que autorice el evento para 2026", ha añadido.

"PETICIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA E INCORRECTA"

Sobre la solicitud en ejercicios anteriores por parte de otras empresas, el Decreto ha enmarcado que "no existió una concurrencia de solicitudes válida" dado que "la empresa denunciante presentó peticiones en 2022 y 2023 con documentación incompleta e incorrecta". Específicamente, ha concretado, "no aportaron el proyecto cultural ni proyecto técnico apto para su dictamen, requisitos exigibles según el artículo 6 de la Ordenanza reguladora. Esta misma carencia de proyecto técnico se mantiene en su solicitud para la edición de 2026".

Finalmente, la Fiscalía ha recordado que "la normativa de cualquier área social debe evolucionar y adaptarse a los cambios de la realidad que regula, reconociendo las nuevas dinámicas sociales para asegurar su eficacia y aceptación".

En este sentido, ha afirmado que "consta que el Ayuntamiento, ante el creciente interés por el uso de la Plaza de España, ha iniciado los trámites para elaborar una nueva ordenanza específica que regule los usos, calendarios y procedimientos de autorización en la Plaza de España, expediente que ya se encuentra en fase de consulta pública".

Contra este decreto de archivo, los denunciantes pueden reproducir su denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente.

"INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA PARA PERJUDICAR EL FESTIVAL"

Por su parte, el promotor de Icónica ha incidido en una nota de prensa en que el archivo de la investigación "demuestra así que dicha denuncia ha constituido una instrumentalización de la justicia para perjudicar con su publicidad a un competidor, en una maniobra encaminada exclusivamente a desprestigiar mediáticamente al que se ha convertido en el festival de ciclo líder en venta de entradas de España".

"Icónica Santalucía Sevilla Fest cumple escrupulosamente la legalidad en el marco de seguridad que otorga el convenio con Contursa, empresa municipal del Ayuntamiento de Sevilla, de conformidad con la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico declarado de la ciudad para actividades y eventos efímeros", ha declarado el festival.

En virtud de este acuerdo, asegura, "se solicitan anualmente las licencias preceptivas a la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, que las concede tras informes técnicos previos favorables, incluido el de Cultura".

Además, ha anunciado que el festival está analizando, junto con sus asesores jurídicos, la pertinencia de emprender acciones legales por competencia desleal y daño reputacional.