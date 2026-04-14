Fiscalía de Sevilla pide hasta ocho años de prisión por intentar matar a un hombre tras aparcar en la puerta de su local

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla solicita hasta ocho años y medio de prisión para dos acusados de intento de homicidio por disparar a un hombre con la intención de "acabar con su vida" tras haber aparcado uno de los encausados su coche en la puerta del local propiedad y que la víctima reclamase en varias ocasiones la retirada del mismo, dado que "dificultaba el acceso" a este establecimiento.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 7 de agosto de 2024, cuando, al caer la noche, un varón inició una discusión con uno de los investigados por haber aparcado este último un vehículo en la puerta de su local, por lo que el acceso al mismo "quedaba entorpecido".

El investigado, entonces, entró en el local de este segundo procesado, momento en el que quedó interrumpida la discusión. No obstante, esta última se reanudaría tan solo unos instantes después, cuando ambos salieron para continuar la disputa con el hombre.

Posteriormente, el afectado se dirigió al bar 'Los Niños' de la capital andaluza para, posteriormente, sentarse en un velador de su terraza. Fue entonces cuando minutos después apareció un coche ocupado por los dos encausados, por lo que aprovechó y se acercó para pedirles "a través de la ventanilla la retirada del vehículo aparcado junto a su local".

Acto seguido, el vehículo "reanuda la marcha para detenerse apenas unos metros después". Los procesados tendrían "un acuerdo previo para acabar con la vida de este hombre". Por ello, con el motor arrancado y "en actitud de espera", uno de ellos se apeó "provisto de un arma corta no identificada" y, además de ello, para la que no tenía licencia. Así, extrajo el arma de su cintura y efectuó un total de cinco disparos dirigidos hasta este hombre.

Uno de ellos, según la Fiscalía, impacta en la luna delantera de un vehículo aparcado que no había sido identificado y otras dos en otros dos vehículos en tras los que se había resguardado la víctima.

Una vez este hombre se aventuró a salir de su escondite para "cerciorarse de que el agresor había abandonado el lugar", estos dos efectuaron dos disparos, aunque no llegaron a alcanzarle. Acto seguido, emprendieron su huida en vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Nacional, que pudo recoger tres cartuchos troquelados. A consecuencia de los hechos, el afectado sufrió trastorno por estrés postraumático, directamente derivado de estos hechos.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de intento de homicidio, un delito de daños y otro de tenencia de arma corta. Así, solicita hasta ocho años y medio de prisión para ambos procesados, todo ello de cara al juicio señalado para el día 27 en la Audiencia Provincial de Sevilla.