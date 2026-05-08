'La flauta mágica' de Mozart llega al Maestranza de Sevilla en una versión para familias y centros educativos

Archivo - Un fragmento de la obra de 'La flauta mágica'. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

'La flauta mágica', la célebre ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, llega al Teatro de la Maestranza, los días 12, 13 y 14 de mayo, en una versión especial para acercar el universo de la ópera a las nuevas generaciones. Esta nueva producción del coliseo sevillano, en coproducción con el Real Teatro de Retiro de Madrid y el Teatro Principal de Orense, reúne a un destacado equipo artístico para ofrecer un espectáculo "capaz de fascinar tanto a pequeños como a adultos".

La dirección escénica está a cargo de Raquel Alarcón, con un cuidado diseño de escenografía, utilería y vestuario firmado por Pablo Cháves. La iluminación corre a cargo de Pilar Valdelvira, mientras que la adaptación musical y la versión para piano a cuatro manos y efectos sonoros han sido realizadas por Bruno Dozza.

La dirección musical estará en manos de Alexis Delgado y la versión en español ha sido realizada por Susana Gómez. Además, esta producción forma parte de un programa de formación de jóvenes cantantes, "brindando una valiosa oportunidad para descubrir el talento emergente del panorama lírico actual", destaca el Maestranza en una nota de prensa.

Los días 12 y 13 de mayo se celebrarán sesiones dobles matinales a las que asistirán alrededor de 4.500 alumnos de 56 centros educativos procedentes de Sevilla capital y provincia, así como de Huelva, Cádiz y Málaga. Y el día 14 de mayo, a las 18 horas, será la función destinadas a las familias.