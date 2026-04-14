El Foro Mujer y Sociedad reúne en Sevilla a cuatro profesionales con "trayectorias ejemplares" en 'Mujeres solidarias'

Archivo - Imagen de recurso de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya. - FUNDACION VALENTÍN DE MADARIAGA - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro Mujer y Sociedad organiza un nuevo encuentro llamado 'Mujeres solidarias', que se celebra el próximo jueves 7 de mayo a las 18,00 horas en la Fundación Valentín de Madariaga y Oya de Sevilla. En esta ocasión, aborda la aplicación de la solidaridad en diferentes ámbitos de la sociedad, "un valor que define a las sociedades más avanzadas". Para ello, la sesión reúne a cuatro mujeres con "trayectorias ejemplares" que han hecho del compromiso social "una forma de vida y de liderazgo".

En concreto, esta mesa redonda, moderada por el delegado de Europa Press Andalucía y director adjunto de Desarrollo Gráfico y Digital, Francisco José Morón Sosa, contará con la participación de la gerente de la Fundación Bidafarma, Manuela Villena López; la presidenta de Nuevo Futuro, Mónica Gutiérrez Muñoz; Salvadora Acosta, de la Fundación Javier Imbroda y la directora-gerente de la Fundación Barenboim-Said, Muriel Páez Rasmussen, según han indicado desde el foro.

En concreto, el evento invitará a reflexionar en torno a cuestiones como qué papel juega la solidaridad en el mundo actual, cómo se construyen proyectos que cambian vidas y desde dónde nace el compromiso y cómo se sostiene en el tiempo.

"La solidaridad no es un gesto puntual, es una actitud. Porque la música educa, la salud iguala y el deporte transforma; porque cuando las mujeres lideran con propósito, el impacto se multiplica", han concretado desde la organización. De este modo, han apuntado que esta sesión "nos llevará, entre otras cosas, a aprender y recordar que el cambio empieza siempre en las personas".

En este sentido, el foro ha destacado que Manuela Villena impulsa iniciativas que "conectan el ámbito sanitario con la acción social", entendiendo la salud como "uno de los pilares fundamentales para la igualdad y el bienestar colectivo", puesto que, como han señalado, "no hay verdadera justicia social sin acceso a la salud".

Por su parte, Mónica Gutiérrez ha dedicado su vida a Nuevo Futuro, una organización que trabaja por ofrecer un hogar y oportunidades a menores en situación de vulnerabilidad. En concreto, su labor social consiste en "proteger a la infancia y garantizar un futuro digno".

Desde la Fundación Javier Imbroda, Salvadora Acosta representa el "poder transformador del deporte y la educación en valores". En contexto, la entidad que trabaja se inspira en la figura de Javier Imbroda, entrenador de baloncesto y exseleccionador nacional, así como exconsejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, cuya trayectoria estuvo marcada "por su compromiso con la formación, el esfuerzo y la superación personal". Así, su fundación homónima trabaja para transmitir esos valores a través de proyectos educativos y sociales dirigidos especialmente a jóvenes.

Muriel Páez Rasmussen lidera la Fundación Barenboim-Said, un proyecto impulsado por el director de orquesta y pianista Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said. Esta entidad surge con la vocación de "fomentar el diálogo entre culturas y contribuir a la construcción de la paz a través de la música".

"Su objetivo es utilizar la educación musical como una herramienta de transformación social, capaz de favorecer la integración, el entendimiento mutuo y el desarrollo personal de los jóvenes", ha explicado el foro, al tiempo que ha añadido que la cultura "no solo enriquece, sino que también derriba barreras, crea vínculos y abre nuevas oportunidades".