La Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla acoge la presentación de 'La novela de Doñana', de Juan Villa

Presentación de 'La novela de Doñana', de Juan Villa, en la Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Caja Rural del Sur en Sevilla ha sido el escenario de la presentación de 'La novela de Doñana', la nueva obra del escritor onubense Juan Villa, en un acto que ha contado con la intervención del presidente de la entidad, José Luis García-Palacios, y que ha reunido a lectores y seguidores de la literatura vinculada al territorio andaluz.

Según ha informado la entidad en una nota, el volumen, editado por la Fundación José Manuel Lara, supone la recopilación definitiva del ciclo narrativo que el autor ha dedicado durante más de dos décadas al espacio de Doñana.

La obra reúne títulos fundamentales como 'Crónica de las arenas' y 'Los almajos', junto a varios relatos que comparten universo narrativo, personajes y contexto histórico, configurando un proyecto literario de gran coherencia y profundidad.

En 'La novela de Doñana', Juan Villa construye una mirada minuciosa y profundamente humana sobre uno de los territorios más emblemáticos del sur de España, explorando aspectos menos conocidos de su historia.

A través de una narrativa arraigada en la memoria oral, el autor retrata la vida cotidiana, los conflictos y las aspiraciones de sus habitantes, especialmente durante los años de la posguerra y la autarquía franquista.

El acto de presentación abordó las claves del proyecto literario de Villa, su vinculación con el paisaje de Doñana y el valor testimonial de sus textos como recuperación de un mundo en proceso de desaparición.

Juan Villa (Almonte, Huelva, 1954) es licenciado en Filosofía y Letras e investigador del paisaje. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una obra narrativa y ensayística centrada en Doñana, convirtiéndose en una referencia imprescindible para comprender la dimensión cultural, histórica y humana de este territorio.

Ha publicado las novelas Crónica de las arenas (2005), El año de Malandar (2009), Los almajos (2011), Voces de La Vera (2018), Mal tiempo (2023) y El complejo de Lumumba (2024), así como la colección de relatos La mano de Dios (2016). Es coautor de los ensayos Historia portátil de Doñana (2019) y El Rocío antes del alba (2021).

Ha participado en los volúmenes colectivos Doñana en la cultura contemporánea (2006), Doñana: los hitos del mito (2010) y Anatomía de La Vera (2016), entre otros. Es autor también de dos compilaciones de artículos: Doñana, las otras huellas (2013) e Impresiones (2020).

La presentación en Sevilla se enmarca dentro de las actividades de difusión de la obra y representa una oportunidad única para acercarse a una de las propuestas literarias más singulares del panorama andaluz contemporáneo.