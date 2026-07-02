Fundación Grupo AZVI colaborará en Sevilla con la conservación de edificios de la Expo del 29 e impulsará Artillería

El alcalde de Sevilla y el presidente de la Fundación Grupo AZVI tras sellar el acuerdo de colaboración en la Casa Consistorial - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Grupo AZVI han firmado un Protocolo General de Actuación que establece un marco estable de colaboración para promover iniciativas destinadas a la conservación del patrimonio histórico, el desarrollo de la cultura y de proyectos de interés general para la ciudad, que contempla la conservación de edificios emblemáticos de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el impulso a la antigua Fábrica de Artillería como un gran contenedor cultural.

El acuerdo ha sido suscrito, en la Casa Consistorial por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Fundación Grupo AZVI y presidente de honor del Grupo AZVI, Manuel Contreras. Este protocolo constituye el inicio de una alianza estratégica entre ambas instituciones y permitirá desarrollar en los próximos años convenios específicos para poner en marcha actuaciones vinculadas al patrimonio histórico, la investigación, la creación artística y la proyección cultural de Sevilla, informa en un comunicado.

Durante el acto de firma, el alcalde ha agradecido especialmente el compromiso de Manuel Contreras con la ciudad y ha destacado que "Grupo AZVI representa uno de los mejores ejemplos de una empresa nacida en Sevilla que ha sabido crecer hasta convertirse en un referente internacional sin perder nunca sus raíces ni su compromiso con esta tierra".

Asimismo, el alcalde ha señalado que "hoy se inicia una alianza estratégica entre el Ayuntamiento y la Fundación Grupo AZVI para impulsar proyectos que preservan nuestro patrimonio, fortalecen nuestra cultura y construyen el futuro de la ciudad mediante la colaboración público-privada".

Por otro lado, el regidor ha subrayado, además, que "este protocolo no es el final de un proceso; es el comienzo de una gran alianza para nuestra ciudad. Hoy unimos dos grandes objetivos de nuestra política cultural: conservar el legado que hemos recibido y crear el patrimonio que heredarán las próximas generaciones. Porque una ciudad que cuida su historia es una ciudad preparada para construir su futuro".

Contreras, por su parte, ha destacado que "Sevilla forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Aquí nacimos hace más de un siglo y aquí aprendimos que el crecimiento empresarial solo tiene sentido cuando va acompañado de un firme compromiso con la sociedad".

Por eso, para la Fundación Grupo Azvi es un orgullo colaborar, junto con el Ayuntamiento, en iniciativas que contribuyan a preservar el patrimonio histórico, fortalecer la cultura y seguir construyendo el futuro de una ciudad que siempre será nuestra casa, con el fin de posicionarla como una de las grandes capitales culturales de Europa".

SEVILLA 2029 COMO HORIZONTE COMPARTIDO

Sanz ha destacado que esta colaboración cobra un especial significado en el contexto de los preparativos del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, una efeméride que el Ayuntamiento quiere convertir en un gran proyecto de ciudad para recuperar y poner en valor uno de los mayores legados patrimoniales de Sevilla.

En este sentido, el alcalde Sanz ha recordado la estrecha vinculación de Grupo AZVI con el ámbito iberoamericano, donde desarrolla una importante actividad empresarial, especialmente en numerosos países de Hispanoamérica. "Sevilla mantiene hoy la misma vocación internacional y de puente entre España e Iberoamérica que inspiró la Exposición de 1929.

"La presencia internacional de una empresa sevillana como AZVI conecta perfectamente con ese espíritu y convierte a esta alianza en un ejemplo de cómo el sector privado puede contribuir a engrandecer el patrimonio común de todos los sevillanos", ha señalado Sanz.

DOS PRIMEROS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

El protocolo contempla ya dos primeras líneas de actuación que marcarán el inicio de esta colaboración. La primera de ellas estará centrada en la recuperación del patrimonio construido con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 mediante un proyecto de investigación científica y restauración del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición.

La iniciativa permitirá estudiar y recuperar la policromía, los materiales y los acabados originales de ambos edificios, estableciendo además un modelo de intervención que pueda servir de referencia para futuras actuaciones sobre el patrimonio del 29.

La segunda línea de trabajo estará orientada al impulso de la Real Fábrica de Artillería como uno de los grandes centros culturales de España. El objetivo es reforzar su papel como espacio para la creación contemporánea, favorecer proyectos expositivos, apoyar a artistas e investigadores e incrementar la proyección nacional e internacional de este enclave patrimonial.

El documento firmado tiene naturaleza de protocolo general de actuación y establece un marco permanente de cooperación entre ambas instituciones para desarrollar proyectos culturales y patrimoniales de interés para Sevilla. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable por otros dos, y contempla la creación de una comisión mixta de seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y de la Fundación Grupo AZVI para coordinar las actuaciones que se impulsen.

El protocolo no supone compromisos económicos ni obligaciones presupuestarias para ninguna de las partes, de manera que cada proyecto concreto será objeto de convenios específicos en los que se determinarán las actuaciones, los recursos y las responsabilidades correspondientes. Con esta alianza, el Ayuntamiento de Sevilla continúa impulsando un modelo de colaboración público-privada orientado a proteger el patrimonio histórico, fortalecer la oferta cultural de la ciudad y preparar a Sevilla para afrontar los grandes retos vinculados al Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, consolidando su posición como referente cultural e internacional.