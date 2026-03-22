García Sánchez "llega al corazón" de los cofrades de Alcalá (Sevilla) con un pregón "repleto de vivencias y emociones"

Manuel García Sánchez, en su pregón de la Semana Santa de Alcalá, en el Teatro Riberas del Guadaíra. - AYTO. DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS) A falta de días para la celebración de la Semana Santa de Alcalá de Guadaíra se ha celebrado el pregón que sirve de "pórtico lírico y expresión de la fe religiosa" de cuantos forman parte de las hermandades y participan de los cortejos procesionales. En esta edición el pregón ha corrido a cargo de Manuel Jesús García Sánchez, actual Hermano Mayor de la Hermandad de la Tercera Palabra.

Su disertación ha estado cargada de "vivencias, sentimientos, emociones cofrades de cada una de las hermandades de Alcalá, personajes, rincones e historias por cuya suma la Semana Mayor alcalareña es única". Ha sido un pregón que "ha llegado al corazón" de los cofrades "con un gran empeño evangelizador", informa el Consistorio en una nota de prensa.

La alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha destacado de la intervención del pregonero "su gran aportación, muy interesante y enriquecedora, sobre la Semana Santa y el espíritu de hermandad que une a cuantos participan en ella". La regidora ha resaltado que "ha sido un pregón en el que ha estado presente la personalidad del pregonero, un hombre de hermandad, de barrio porque bajo su dirección la hermandad ha sabido integrarse en el barrio y ser una con él".

En su alocución ha quedado constatado que se trata de un hombre que "ama Alcalá, que disfruta con sus cosas, y que aporta a la ciudad desde su generosidad y su disposición siempre al servicio de los demás".

El acto, celebrado en el Auditorio Riberas del Guadaíra, ha estado presidido por la alcaldesa, el arcipreste de la ciudad, José Antonio Martínez, y el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Enrique Ruiz, junto a la delegada municipal de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, y los miembros de la Junta permanente del Consejo.

Al pregón han acudido representantes de los grupos políticos municipales y hermanos mayores de las hermandades de Alcalá. El acompañamiento musical ha corrido a cargo de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, y se han escuchado marchas procesionales como 'Espíritu, Agua y Vida', 'Amarguras' y 'Hosanna in Excelsis'.