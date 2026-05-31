El Garrobo (Sevilla) se prepara para el verano con simulacros y desbroces casi un año después de incendio de Santa María

Archivo - Actuaciones del Infoca en Sevilla durante un incendio. - PLAN INFOCA - Archivo

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad sevillana de El Garrobo, Jorge Jesús Bayot, ha expresado a falta de algo más de un mes del aniversario del incendio que asoló el paraje Santa María, una zona cercana a viviendas de la localidad, que el incidente que tuvo lugar en el año 2025 se produjo esencialmente por "la fuerza del viento", que desplazó las llamas entre las parcelas, y ha destacado algunas labores preventivas que se están desarrollando actualmente, como simulacros de evacuación para los vecinos o labores de desbroce del pasto.

"Este año, estamos haciendo simulacros con técnicos del Plan Infoca de forma preventiva y en relación con el incendio que tuvimos el año pasado, porque es una zona peligrosa al ser un punto cercano a fincas privadas y al centro de explosivos de Maxam", ha expresado en declaraciones a Europa Press el regidor.

En este sentido, ha detallado que en el 2025 "la cantidad de pasto, encinas, el viento y las altas temperaturas" fueron algunos de los factores que favorecieron el incendio, que llegó a movilizar a un helicóptero pesado junto a las dos autobombas desplegadas en la zona, cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción y cuatro técnicos de operaciones.

"En principio, este año estamos realizando labores de desbroce con los materiales que tenemos. Contamos con la colaboración ciudadana y de las diferentes fincas del pueblo, porque mucho de los afectados son fincas privadas, claro", ha remarcado.

Por el momento, este año debido a la "gran" cantidad de precipitaciones de los últimos meses, se espera una mayor densidad de vegetación en el entorno. "Creemos que los hierbajos van a estar más salvajes, va a ser peligroso, por eso estamos haciendo labores de desbroce o cortafuegos".

Sobre las consecuencias del incendio que tuvo lugar en julio del referido año, se estima que unas 90 o 100 hectáreas fueron afectadas, aunque los daños no han sido cuantificados. "Hay que tener en cuenta que son fincas privadas, entonces no sabemos con exactitud cuántas hectáreas estuvieron afectadas".

No obstante, el primer edil ha aclarado que los técnicos del Infoca han esgrimido que la fuerza del viento que desplazó las llamas entre fincas fue el factor de mayor gravedad en el asunto.

"Lo que hemos hecho desde entonces para recuperar el terreno son labores de mantenimiento, arar la tierra o llevar a cabo cortafuegos, pero son fincas privadas, entonces nosotros ayudamos en lo que podemos, claro, con simulacros", ha concluido.

Además, ha subrayado, entre otros asuntos, los simulacros de evacuación que han sido llevados a cabo por el Gobierno local, en aras de "prevenir" posibles consecuencias este año que afectasen a los vecinos.