Gaya desliga el requerimiento de la Junta señalado por Sanz de la Ley de Capitalidad de Sevilla y le acusa de rechazarla

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de que el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, haya afirmado este lunes que el anterior equipo de gobierno del PSOE desatendió una petición de la Junta de Andalucía para que la ciudad se acogiera a la Ley de grandes capitales, el Grupo socialista ha desligado tal extremo de la Ley de Capitalidad reclamada para Sevilla al avisar de que sólo implica "la creación de un nuevo puesto de funcionario" y no afecta a cuestiones de financiación.

Así, mientras Sanz defiende que Sevilla "se va a adaptar a esa Ley de grandes capitales", la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha lamentado que el alcalde popular "haya rechazado continuar los trabajos con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para que Sevilla tenga una Ley de Capitalidad, trabajos ya iniciados en el pasado mandato municipal".

En ese sentido, ha lamentado que Sanz "compare esa reclamación trascendental para la financiación del Ayuntamiento con la creación de un nuevo puesto de funcionario -en concreto, para un segundo secretario general-, que es lo que le reclama el Gobierno andaluz para adaptarse a la Ley de Grandes Ciudades y que hasta ahora tradicionalmente era ejercido por un oficial mayor como cuerpo habilitado por el Estado".

"Sanz echa por tierra los avances que se habían logrado entre el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para la Ley de Capitalidad. Queda claro que decir sí a la Ley de Capitalidad por parte del PP local fue una estrategia sólo de campaña electoral, una más de sus mentiras", ha remarcado.

"Ahora, al reivindicar al presidente de la Junta de Andalucía, Sanz se achanta, demostrando que ni él tiene palabra ni su propio partido, y que con él evidentemente se perderán los trabajos ya iniciados y la oportunidad que tener una ley de capitalidad con la que obtener ingresos adicionales con los que mejorar la financiación de los servicios públicos del Ayuntamiento de Sevilla", ha concluido la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista.

"Por otro lado, Sanz ha enarbolado en un foro y enviado a los medios de comunicación escritos de la Junta de Andalucía donde se reclamaba que, en lugar de existir un secretario general del Ayuntamiento acompañado en su labor por un oficial mayor, se cree la plaza de un nuevo secretario general. Es un requerimiento dentro de la estructura interna del Ayuntamiento que surge de una interpretación de la Ley de Grandes Ciudades, sin que afecte para nada a cuestiones de financiación municipal. Hasta ahora la labor de control jurídico la han ejercido un secretario general y un oficial mayor, ambos cuerpos habilitados por el Estado. Y lo que interpreta la Junta de Andalucía es que sean dos secretarios generales", ha explicado Gaya.

La concejala socialista ha considerado que "esta salida de Sanz como si esto fuera un escándalo obedece o bien a su desconocimiento o a que ya tiene un candidato de sus filas para sustituir la figura del oficial mayor por un secretario general".

"La vigilancia jurídica exigida en normas, resoluciones, presupuestos, ordenanzas*. ha sido correcta y el Sr. Sanz no puede dudar de la actuación de ambos funcionarios. Si no está conforme, que cambie la figura del oficial mayor por un segundo secretario atendiendo a la interpretación que realiza la Junta de Andalucía, pero que no ponga en duda el trabajo que han realizado ni la seguridad jurídica de los actos del Ayuntamiento", ha abundado.