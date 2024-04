El gobierno municipal lamenta la "ola de catastrofismo" del PSOE tras sus críticas a la movilidad en la Feria de Sevilla

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Sevilla ha alertado este domingo tras las declaraciones del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, de la "ola de catastrofismo" del PSOE para "criticar todo lo que ocurra en Sevilla". Tras una edición de la Feria de Abril en la que "se han batido todos los récords de afluencia, uso del transporte público o recogida de basuras", el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha alertado de la "ola de catastrofismo" del principal grupo de la oposición municipal.

"Ahora ha tocado a la Feria de Abril de 2024. Todo para no asumir que ya no gobiernan el Ayuntamiento de Sevilla, y, sin embargo, la vida sigue", ha declarado Alés y recogido el Ayuntamiento en una nota de prensa. Además, en palabras del delegado municipal, "las mejoras "introducidas" han permitido "optimizar" los servicios públicos y hacer "más cómoda" la Feria a los sevillanos, visitantes y trabajadores que en estos días se concentran en El Real, en lo que ha calificado como "un ejemplo de coordinación, planificación y eficacia que hacía años que no se veían en Sevilla".

Según Alés, "estas decisiones valientes tomadas por el gobierno de Sanz en la primera Feria de su mandato han demostrado que, además de romper inercias, en la ciudad se pueden hacer las cosas mejor, lo que se ha traducido en una exitosa edición de esta Fiesta Mayor". "La opinión del PSOE no se parece en absoluto con la que han manifestado otros grupos de la ciudad, así como los vecinos de Sevilla, tras una Feria de Abril esplendorosa" ha indicado Alés. "Parece que el PSOE pretende instalar en el imaginario colectivo una idea de catastrofismo que para nada se corresponde con lo que todos los sevillanos y visitantes han podido disfrutar en esta Feria", ha remarcado el delegado.

"Parece que Muñoz no asume que ya no es alcalde de la ciudad, y si se parase aunque fuera dos minutos a analizar con rigor lo ocurrido en esta Feria de Abril, no podría sostener ni un segundo más sus declaraciones", ha declarado Manuel Alés.