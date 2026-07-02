La Gran Recogida de Primavera consigue en Sevilla resultados provisionales "positivos" pese al descenso de voluntarios

Imagen de los voluntarios del Banco de Alimentos de Sevilla durante la 'Gran Recogida de Primavera' en un supermercado de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla ha hecho una valoración "positiva" de los primeros resultados provisionales de la Gran Recogida de Primavera 2026, si bien ha admitido que el mismo no alcanza los 200.000 kilos de alimentos previstos y el número de voluntarios disponibles ha sufrido un "descenso importante".

Según ha indicado la Fundación en un comunicado, en la Gran Recogida de Primavera 2026, celebrada los días 4 y 5 de junio, las aportaciones económicas han experimentado un "descenso" respecto a campañas anteriores.

Además, han apuntado a la celebración del Corpus Christi en la provincia de Sevilla y los exámenes de acceso a la universidad como circunstancias que han "condicionado la afluencia de ciudadanos a los establecimientos" y que, en concreto, han repercutido en "descenso importante en el número del voluntariado participantes".

No obstante, han celebrado la participación de más de 1.800 voluntarios. "Cada turno cubierto, cada explicación a un cliente, cada gesto de amabilidad y cada hora de dedicación han contribuido a hacer posible una campaña que, sin vosotros, sencillamente no existiría, ha añadido su presidente, Leopoldo Parías.

Si bien han reconocido que las cifras no alcanzan las expectativas marcadas, concretamente, 200.000 kilos, han valorado los datos con "satisfacción".

"Estamos satisfechos porque, a falta de conocer el resultado definitivo, los datos provisionales son positivos y confirman que Sevilla continúa siendo una provincia enormemente solidaria", ha subrayado.

Por último, respecto a las dotaciones económicas, la Fundación ha remarcado que "permiten adquirir productos específicos cuando son necesarios, optimizar los recursos disponibles y complementar la distribución de alimentos allí donde más se necesitan".