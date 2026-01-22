El grupo inversor de Javier Targhetta y Luksic se hace con la unidad productiva de Cartuja Pickman de Sevilla

Archivo - Imágenes actuales de la fábrica de cerámicas de La Cartuja Pickman. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha adjudicado este jueves la unidad productiva de La Cartuja Pickman al grupo inversor formado por las empresarias chilenas, Gabriela y Paola Luksic, y el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta.

Con esta decisión se pone fin al proceso de liquidación de la sociedad Ultralta, hasta ahora titular de los activos vinculados a la histórica fábrica de loza.

El importe de la inversión inicial de los nuevos propietarios asciende a más de 1,6 millones de euros. Asimismo, han destacado, que según el informe del administrador concursal, la propuesta de este grupo ha sido "la mejor en todos los ámbitos" (económico, social y laboral).

La oferta aceptada contempla asimismo la asunción de la deuda pendiente con la Seguridad Social correspondiente a los trabajadores que se incorporarán a la nueva sociedad, según ha resaltado en una nota el grupo inversor.

De forma paralela, se ha negociado la adquisición de todas las marcas asociadas a esta empresa (entre ellas "La Cartuja de Sevilla" y "La Cartuja Pickman", propiedad de Nox Industrial), así como el alquiler de la nave en la que actualmente se desarrolla la actividad, propiedad de International Crane.

El proyecto empresarial se fundamenta en "la continuidad y el crecimiento de la actividad industrial en Sevilla". Por ello, el grupo ha confirmado que la nueva empresa tendrá su sede social en la capital andaluza.

Por otro lado, han agradecido la labor "dinámica y proactiva" de la Junta de Andalucía, a través de la consejería de Industria, Energía y Minas y la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que han trasladado a los inversores internacionales "las ventajas competitivas del territorio para el desarrollo del proyecto, acelerando la toma de decisiones y favoreciendo la consolidación de una apuesta industrial y económica ambiciosa en esta comunidad".

Por su parte, Javier Targhetta, ha indicado que "el margen temporal para presentar una oferta era necesariamente reducido y la situación jurídica de un activo inmerso en un proceso de liquidación es siempre compleja, por lo que la labor de la Junta de Andalucía ha sido determinante para atraer a un grupo inversor de primer nivel internacional".

En este sentido, ha destacado que con ello, "se ha evitado el riesgo de deslocalización y se relanza una actividad histórica en Sevilla mediante un proyecto moderno y generador de empleo cualificado".

Asimismo, Targhetta ha valorado la implicación e ilusión de los empleados de La Cartuja, que "aportan un conocimiento esencial para revitalizar la empresa y han demostrado una gran motivación por devolver a esta emblemática compañía al lugar que merece".

También ha destacado la "agilidad y eficiencia" del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla en la tramitación del proceso de liquidación.

El grupo inversor ha señalado que "está ya diseñando" un plan integral de relanzamiento que contempla, a corto plazo, la incorporación de perfiles directivos en áreas estratégicas. De forma paralela, la hoja de ruta incluye la inversión en una infraestructura industrial moderna, eficiente y sostenible que permita incrementar la capacidad productiva, así como la creación de un departamento de marketing e internacionalización que potencie el valor de los diseños de La Cartuja Pickman.

Finalmente, Javier Targhetta ha indicado en que "el éxito del proyecto exigirá un esfuerzo colectivo que involucre, además de a los inversores, a los trabajadores, clientes, administraciones públicas y al conjunto de la sociedad sevillana".