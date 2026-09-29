La Guardia Civil detiene al presunto autor de robos en el interior de vehículos en Benacazón (Sevilla)

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

BENACAZÓN (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Benacazón (Sevilla) como presunto autor de una escalada de robos en el interior de vehículos en dicha localidad.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, el ahora detenido accedía a los vehículos tras forzar el marco de las ventanillas, sustrayendo principalmente herramientas de uso profesional.

Asimismo, en dos ocasiones el sospechoso fue sorprendido por los propios propietarios tratando de acceder a sus vehículos, ante lo que reaccionó de manera "extremadamente violenta" hacia ellos, llegando en el primero de los casos a golpear con una pala de obra reiteradamente al propietario del vehículo, y que como consecuencia de dicha agresión la víctima tuvo que ser asistida por servicios médicos por las lesiones sufridas.

En el segundo de los hechos, tras ser pillado in fraganti nuevamente por otro vecino, el detenido llegó a esgrimir un cuchillo de grandes dimensiones de forma intimidatoria profiriendo amenazas de muerte.

De esta manera, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó el ingreso en prisión de forma inmediata, como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza, delitos de robo con violencia e intimidación, delito de lesiones y amenazas graves con arma blanca.

La Guardia Civil continua con la investigación en curso no descartándose la implicación del detenido en hechos ocurridos en la localidad y que actualmente se están analizando.